Раздача продлится до вечера 24 октября.

В Epic Games Store продолжаются традиционные еженедельные раздачи игр. В этот раз пользователи могут добавить в личную библиотеку проект про Атомную Еву из популярной франшизы "Неуязвимого" и симулятор Kardboard Kings.

Бесплатная акция продлится до 24 октября, 18:00 по киевскому времени. Через неделю магазин будет дарить Moving Out.

Подробнее о бесплатных играх в Epic Games Store

Invincible Presents: Atom Eve – визуальная новелла, выполненная в виде комикса. Играем мы за Атомную Еву, супергероиню и подругу Неуязвимого. Игра вышла осенью 2023 года и заслужила очень положительные оценки игроков. В Steam рейтинг одобрения составляет 96%.

Второй проект из раздачи, Kardboard Kings, представляет собой симулятор управления карточным магазином. "Покупайте, продавайте и собирайте карточки. Набирайте популярность, достигайте целей и открывайте новый декор. Проводите мероприятия и привлекайте клиентов", – говорится в описании игры.

Если вы в поисках свежих игровых новинок, УНИАН рассказывал о главных релизах октября. Среди них – Metaphor ReFantazio, новая ролевая игра от создателей Persona, которая получила 94 балла на Metacrirtic. Также СМИ высоко оценили ремейк Silent Hill 2.

А меж тем фанаты хитового рогалика Hades 2 получили отличный повод вернуться в игру. Supergiant Games выпустила первый крупный контентный апдейт, который добавил регион "Олимп" и новых персонажей.

Вас также могут заинтересовать новости: