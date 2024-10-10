Раздача продлится до вечера 17 октября.

В Epic Game Store началась очередная раздача. В течение недели игроки могут бесплатно добавить на свой аккаунт две малоизвестные игры в разных жанрах, и с неплохими оценками. Если устали от громоздких и дорогих ААА-проектов, то на них стоит обратить внимание.

Первый проект из раздачи – Empyrion Galactic Survival. Это космический выживач в духе No Man's Sky. Геймеры могут исследовать космос и приземляться на планетах, заниматься фермерством и изменять ландшафт. В Steam у игры 79% положительных отзывов.

Второй бесплатной игрой стала Outliver: Tribulation. Она вышла в 2023 году, но не смогла добиться большой популярности, хотя пользовательский рейтинг аж 96% в Steam. Разработчики игры описывают ее так: "африканская мифология встречает выживальный хоррор и игры в стиле Souls".

Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 17 октября. Через неделю начнется бесплатная раздача еще двух игр. Это будут карточная Kardboard Kings и приключение Invincible Presents: Atom Eve по "Непобедимым".

Если вы в поисках свежих игровых новинок, УНИАН собрал главные релизы октября. В этом месяце каждый найдет себе что-то по вкусу – от масштабных RPG и атмосферных приключений до сурвайвл-хорроров и интерактивного кино.

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