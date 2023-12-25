При этом раздают самое полное издание игры со всеми дополнениями и другими улучшениями.

The Outer Worlds от Obsidian стала новой бесплатной игрой в рамках новогодней раздачи в магазине Epic Games Store. При этом раздают Spacer’s Choice Edition – самое полное издание игры со всеми дополнениями и другими улучшениями.

Добавить Outer Worlds в свою библиотеку можно до 18:00 по Киеву 26 декабря, поэтому поспешите. Какой тайтл будет бесплатным следующим, неизвестно.

The Outer Worlds – что нужно знать об игре

По жанру, это научно-фантастическая ролевая игра с видом от первого лица от создателей Fallout New Vegas и оригинальной Fallout. Игра вышла в 2019 году, критики оценили ее в 85 баллов из 100.

В RPG играх сюжет всегда занимал одну из самых важных ролей и в The Outer Worlds с этим все отлично. Игрок принимает на себя роль вышедшего из криосна пассажира космического корабля, отправленного к недавно основанной колонии Альцион на окраине Галактики. После пробуждения, игрок попадает в центр масштабного заговора, раскрыть и разрушить который под силу только ему.

В разработке также находится сиквел игры. Пока о ней мало что известно, за исключением того, что выйдет она только на ПК и консолях Xbox.

У конкурентов из Steam прямо сейчас проходит большая зимняя распродажа, которую принято считать самой крупной в году. Baldur's Gate 3, Elden Ring, Cyberpunk 2077 и другие тайтлы доступны со сниженным ценником.

А культовый "Сталкер" получил масштабную модификацию с новым сюжетом и локациями. Ее действия разворачивается через некоторое время после событий "Зова Припяти".

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