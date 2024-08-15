Бесплатное предложение традиционно продлится в течение недели.

Иногда в магазине Epic Games Store раздают действительно популярные игры, и на этой неделе произошел как раз такой случай. Сейчас все желающие могут посетить сервис и добавить в свою библиотеку 2D-соулслайк-метроидванию Death’s Gambit: Afterlife.

Бесплатно добавить Death’s Gambit: Afterlife в свою библиотеку можно до вечера 22 август. Через неделю магазин запустит раздачу двух игр: хоррора The Callisto Protocol от создателя Dead Space и переиздания шутера Gigantic.

Подробнее о Death’s Gambit: Afterlife

Оригинальный Death’s Gambit вышел в 2018 году и получил в основном положительные отзывы журналистов и геймеров: в нем интересный сюжет и сложные бои, а благодаря элементам метроидвании игроков ожидает масса секретов и неожиданных открытий.

В 2021 игра получила расширенное издание Afterlife, в котором добавили много чего нового и исправили серьезные недостатки оригинала. Многие отмечают, что игра из средней и скорее "проходной" превратилась в один из лучших проектов в своем жанре. В Steam у игры 81% положительных отзывов.

"Ключ к бессмертию лежит в сердце Сирадона. Как правая рука Смерти, бросьте вызов бессмертным стражам царства и победите в вечной борьбе за очищение их душ", – из описания игры.

В августе игровая индустрия понемногу выходит из своего "летнего отпуска" и начинает радовать громкими релизами. УНИАН рассказывал, во что поиграть в августе 2024.

А уже в сентябре на ПК заглянет God of War: Ragnarok, которую называют одной из лучших в истории PlayStation. Чтобы подготовить геймеров к релизу, в Sony назвали пять конфигураций компьютеров, на которых получится сыграть в игру при различных настройках графики.

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