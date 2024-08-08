Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 15 августа.

Epic Games еженедельно проводит раздачу бесплатных игр. Имея аккаунт EGS и время от времени заходя в магазин, можно собрать внушительную библиотеку. Хотя обычно это малоизвестные или старые игры, порой Epic Games предлагает игрокам добавить в свои библиотеки что-нибудь действительно стоящее.

Именно так и произошло на этой неделе: в магазине бесплатно доступны две неплохие игры, включая новинку, которая вышла всего несколько дней назад.

Первый проект из раздачи – DNF Duel. Это файтинг 2022 года от "экспертов по файтингам" Arc System Works. В игре предусмотрено девять различных режимов, включая рейтинговые матчи, которые радуют низкой задержкой. В Steam игра стоит 1399 грн, но в EGS ее можно забрать совершенно бесплатно.

Также в магазине раздают Cygni: All Guns Blazing, шутер в жанре bullet-hell от Konami. Первые поигравшие хвалят игру за красивую графику, спецэффекты и увлекательный геймплей. Средний балл на Opencritic после 9 обзоров - 76%.

Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 15 августа. А через неделю будут бесплатно отдавать Death's Gambit: Afterlife – расширенное издание оригинального хардкорного 2D-платформера в жанре RPG.

В августе игровая индустрия понемногу выходит из своего "летнего отпуска" и начинает радовать громкими релизами. УНИАН рассказывал, во что поиграть в августе 2024.

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