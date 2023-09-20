Вместо яблок или яиц, в этой "Змейке" предлагается "глотать" музыкальные плейлисты.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify выпустил игру "Eat this playlist". Это обновленная версия легендарной игры "Змейка", которая стала популярной в 90-х благодаря компании Nokia, встроившей ее в свои телефоны. Вместо привычных яблок или яиц, в "Змейке" от Spotify предлагается "глотать" музыкальные плейлисты.

Цвет фона на экране при этом меняется в соответствии с обложкой альбома, который вы слушаете, а растущая змея формируется из различных песен из вашего плейлиста. Когда все песни из выбранного плейлиста на Spotify были "съедены", воспроизведение начинается заново, что делает игру бесконечной. Добавлять другие треки в плейлист можно прямо во время игры, но для этого надо быть достаточно быстрым и внимательным, потому что пока вы нажимаете на "+" змейка может столкнуться с препятствием, и игру придется начинать сначала, пишет Screen Rant.

Сейчас, согласно сообщениям в сообществе Spotify эта функция все еще тестируется и доступна только пользователям iOS из некоторых стран. Однако те, кто уже получил доступ к игре, отзываются об этой ней положительно. Говорят, что она вызывает ностальгию и дает чем заняться, пока вы слушаете музыку.

Стоит заметить, что это игра для очень выносливых игроков. Такая "Змейка" может занять немало времени, как показала на своем примере журналистка The Verge Джесс Уэзербед.

"Я поставил перед собой задачу заполнить все свои личные плейлисты, не умирая. Плохо идет. Мне нужно, чтобы вы все оценили, сколько времени понадобилось, чтобы сделать такой скриншот", – рассказала Уэзербед и похвасталась своими достижениями.

Eat this playlist - как поиграть в "Змейку" от Spotify

Для начала игры необходимо зайти в плейлист на Spotify (ваш личный, общедоступный, рекомендуемый – любой) и открыть меню, обозначенное инонкой с тремя точками. Внизу вы увидите функцию "Eat this playlist" ("Съесть этот плейлист"). Тогда на экране появится та самая версия игры "Змейка".

Spotify пока не сообщает, когда можно ожидать, что игра станет общедоступной. Также неизвестно, когда поиграть смогут пользователи Android.

Новинки от Spotify - последние сообщения

В августе прошлого года Spotify запустил в Украине сервис подкастов.

В сентябре текущего года анонсировали, что Spotify также позволит бесплатно слушать аудиокниги.

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