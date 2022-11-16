Однако Rockstar Games такое предложение не заинтересовало.

Grand Theft Auto — одна из самых популярных игровых серий в истории. О ней слышали даже те люди, которые никогда не интересовались интерактивными развлечениями. Одна только пятая часть разошлась тиражом более 170 миллионов копий. Фильм по мотивам франшизы мог бы иметь огромный успех, однако Rockstar Games и Take-Two Interactive так и не продали права на адаптацию, хотя как минимум одно предложение им поступало.

Инсайдер и разработчик Кирк Юинг в подкасте Bugzy Malone's Grandest Game рассказал, что обсуждал экранизацию GTA с Сэмом Хаузером. Это один из основателей Rockstar и идейный вдохновитель Grand Theft Auto. Тогда руководителя интересовала идея экранизации, поэтому он просидел с Юингом допоздна в отеле, обсуждая разнообразные варианты фильма.

А после релиза GTA III инсайдеру позвонил продюсер из Голливуда. Он предложил снять адаптацию серии с Эминемом в главной роли. Режиссером картины хотели назначить Тони Скотта, известного на тот момент по фильму "Топ Ган". Rockstar получила бы за продажу прав $5 миллионов, однако Хаузер отказался.

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"Я сразу перезвонил Сэму и сказал, что в Голливуде хотят снять фильм по GTA с Эминемом в главной роли и Тони Скоттом в кресле режиссера. Он ответил, что не заинтересован в этом", — рассказал Юнг.

Подробнее о GTA V

Это криминальный боевик от Rockstar Games и Take-Two Interactive. В игре рассказывается история Майкла, Франклина и Тревора — трех главных героев, которые решили провернуть череду преступлений и заработать себе на беззаботную жизнь. Однако на пути к цели им пришлось столкнуться с весьма неприятными сторонами криминального мира.

Grand Theft Auto V входит в число самых популярных игр за всю историю. Ее продажи превысили 170 миллионов копий, и это не предел. Проект продолжает пользоваться огромным спросом.

Версии GTA V для PlayStation 5 и Xbox Series вышли в марте 2022 года и поспособствовали продажам.

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