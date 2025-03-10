Хотя, конечно, это будет очень сложно.

В Doom: The Dark Ages разработчики значительно расширили ближний бой, добавив механику парирования и мощный щит. Это сразу же вызвало у фанатов вопрос: а можно ли пройти игру, вообще не используя огнестрельное оружие?

Геймдиректор Doom: The Dark Ages Хьюго Мартин в интервью PC Gamer не исключил такую возможность, хотя признал, что это будет невероятно сложный вызов:

"Если люди проходили Dark Souls без урона, а Doom 2016 — на Кошмаре, используя только пистолет, то я уверен, что они найдут способ сделать это со щитом и ближним боем. Но это будет очень сложно, без сомнения".

Продюсер игры Марти Стреттон, однако, предупредил, что игра не была рассчитана на такой стиль прохождения: "Это не Dishonored, где баланс изначально учитывает возможность подобного стелса. Можно попробовать, но вряд ли это будет весело".

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Хардкорные челленджи давно стали традицией в игровом сообществе. Например, в Dishonored 2 разработчики официально добавили испытание "без способностей" после того, как игроки сами начали проходить первую часть, полностью отказываясь от магии.

Но даже если игра не поддерживает определенный стиль прохождения, это не остановит энтузиастов. Ведь прохождение Doom 2016 только с пистолетом тоже кажется ужасно неудобным и незабалансированным, но это не помешало самым упорным игрокам.

Релиз DOOM: The Dark Ages запланирован на 15 мая. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее геймдиректор DOOM: The Dark Ages рассказал, что они полностью создали всё оружие с нуля. Не изменёнными остались только дробовики.

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