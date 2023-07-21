Sony представит обновленную консоль в августе.

Нет никаких сомнений, что Sony готовит к выпуску обновленную версию PS5 с изменениями во внешнем виде. О подобной консоли рассказывал инсайдер Том Хендерсон в прошлом году – она должна быть со съемным дисководом. Теперь он уточнил некоторые детали.

По его данным, условная PlayStation 5 Slim не будет "тонкой", то есть она не будет позиционироваться как облегченная версия консоли. Да и вряд ли консоль получит слово Slim в названии.

Обновленную приставку со съемным дисководом якобы будут позиционировать как улучшенную версию. Грядущая PS5 заменит собой существующие модели, которые, судя по всему, снимут с производства, пишет журналист. Будет ли новая версия отличаться производительностью от оригинальной PS5, неизвестно.

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По слухам, Sony представит обновленную консоль в августе, а выйдет она до конца этого года. Стоить она будет 399 долларов.

Что известно о новых вариантах PS5

С релиза основной консоли прошло почти три года, поэтому выход улучшенных версий уже давно напрашивается. Ранее из судебных документов выяснилось, что Microsoft уверена в релизе PlayStation 5 Slim до конца этого года

Также ходят слухи о PlayStation 5 Pro – более мощной версии основной консоли, которая имеет лучшее "железо" и сможет работать на большем разрешении экрана.

Таким образом условная модель Slim заменит на рынке Digital Edition, а "прошка" станет альтернативой базовой PlayStation 5 с дисководом.

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