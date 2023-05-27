Project Q должна появится на рынке в ноябре.

Доверенный инсайдер Том Хендерсон был первым, кто рассказал о существовании Project Q — новой портативной консоли от Sony. Японская компания анонсировала устройство на недавней презентации PlayStation Showcase. После этого стало понятно, что информатор опубликовал правдивые сведения. А недавно он рассказал, когда Project Q появится на рынке.

Уточнение насчет даты релиза Том Хендерсон сделал под своей первой публикацией в Twitter о портативной консоли. Он написал: "В настоящее время выпуск запланирован на середину-конец ноября 2023 года". Заявление инсайдера подразумевает, что планы Sony могут измениться. Однако сейчас компания стремится начать продажи именно в указанный период.

Официально японский платформодержатель не сообщал, когда Project Q появится на полках магазинов. Однако прошлые "попадания" Хендерсона и надежность его источников не заставляют сомневаться в опубликованных сведениях. Кроме того, в ноябре стартует праздничный сезон в США. А это считается лучшим временем для выпуска новых продуктов.

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Project Q — основные подобности

Это портативная консоль, которая выглядит, как DualSense, разделенный экраном посередине. Она предназначена для воспроизведения игр с PlayStation 5 с помощью функции Remote Play. Проекты будут транслироваться в разрешении 1080р при 60 кадрах/с.

Консоль оснащена 8-дюймовым экраном. Это почти на четверть больше, чем у Nintendo Switch.

Project Q обладает адаптивными триггерами, имеет динамики, вход для наушников, кнопки регулирования громкости и прочие атрибуты DualSense.

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