В DOOM: The Dark Ages будут самые масштабные локации за всю историю серии.

Разработчики DOOM: The Dark Ages из id Software поделились подробностями о геймплее проекта в недавнем выпуске журнала Magazine EDGE.

Важной частью арсенала Палача Рока станет щит-пила, который можно метать, использовать для блокировки и парирования ударов. В зависимости от поверхности он ведет себя по-разному: застревает во врагах или рикошетит от плазменных барьеров с электрическим взрывом.

Помимо боевого применения, щит пригодится для исследования мира и решения головоломок, напоминая топор Кратоса из God of War. Например, он способен разрушать преграды или фиксировать механизмы.

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В отличие от предыдущей игры серии, в DOOM: The Dark Ages не будет двойного прыжка и рывка, но вместо этого добавили возможность броска вперед со щитом, что позволяет быстро перемещаться по полю боя.

В игре появятся три вида оружия ближнего боя. Перчатка - самое быстрое, но слабое оружие, позволяющее выполнять комбинации ударов руками и добивать противников ногой. Кистень требует времени на зарядку, но наносит более мощные удары, поджигает врагов и заставляет их ронять броню. Булава считается самым разрушительным оружием, оставляет кратеры в местах попадания и восполняет все ресурсы после успешного удара. Самое главное в DOOM, пушки, выполнены в более средневековом стиле, с меньшим уклоном в футуризм.

Разработчики подготовили самые масштабные уровни в истории серии, что позволит игрокам участвовать в крупнейших сражениях. Открытые зоны подойдут для исследования, но если нет желания тратить время на поиски секретов, игра не будет вынуждать к этому, прохождение одной главы занимает около часа.

Локации будут разнообразными: можно начать миссию в замкнутом пространстве, а затем выйти в открытую область, где появится возможность оседлать кибернетического дракона или управлять огромной мехой.

Сюжетная составляющая в DOOM: The Dark Ages вышла на первый план по сравнению с предыдущими частями. Если раньше основная информация о мире подавалась через текстовые записи, то теперь в игре будет больше катсцен, раскрывающих историю персонажей и событий.

Разработчики отметили, что в DOOM Eternal игроки активно смотрели сюжетные вставки, поэтому они решили усилить этот аспект.

Релиз DOOM: The Dark Ages запланирован на 15 мая. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее стали известны системные требования DOOM: The Dark Ages. Аппаратная поддержка трассировки лучей для игры обязательна.

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