Кажется, неизменённым остался только дробовик, говорит Хьюго Мартин.

Геймдиректор DOOM: The Dark Ages Хьюго Мартин и продюсер Марти Стреттон рассказали о новом арсенале Палача Рока.

В интервью PC Gamer разработчики поделились, что почти всё оружие в игре создано с нуля. Из классики остались только дробовики: "Плазма теперь совсем другая, а остальные пушки полностью новые. Мы хотели дать игрокам новые инструменты для освоения".

Тем не менее, культовые виды оружия никуда не делись: "Это всё-таки Doom, нужна плазменная винтовка, нужны дробовики. Но всё остальное мы разрабатывали с нуля".

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В DOOM: The Dark Ages появятся:

Дробовик - похож на версию из Eternal.

Супер-дробовик - без изменений, но "мясной крюк" заменён на рывок с новым щитом.

Skullcrusher - похоже на миниган, но предназначен для ближнего боя.

Railspike - прибивает врагов к стенам, как арбалет из Half-Life.

Ракетница - напоминает версию из Eternal, но с возможными изменениями.

Accelerator - "Это новая плазма, по сути, плазменный SMG. Короткая дистанция, высокая скорострельность, очень весело", - говорит Мартин.

К оружию добавятся новый щит и три вида ближнего боя, что значительно изменит привычный геймплей.

Кроме того, The Dark Ages предложит новые транспортные средства. В некоторых миссиях игроку дадут управлять летающим драконом, а также гигантским боевым мехом Атланом, для которого предусмотрены полноценные уровни.

Релиз DOOM: The Dark Ages запланирован на 15 мая. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее стали известны системные требования DOOM: The Dark Ages. Аппаратная поддержка трассировки лучей для игры обязательна.

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