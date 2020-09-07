Блогеру удалось полноценно сыграть в шутер на цифровом тесте.

Классический шутер Doom и ролевую игру Skyrim запустили на электронном тесте на беременность.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил техноблогер Foone Turing.

Foone Turing ранее разбирал электронные тесты на беременность, чтобы понять, как они работают. По словам блогера, электронная начинка в подобных устройствах используется для того, чтобы распознать результат теста (две или одну полоску) и вывести это изображение на маленький экран. Считается, что такая цифровая проверка работает надежней аналогового теста на беременность. Это позволяет практически полностью устранить погрешность при получении результата.

"Весь смысл цифровой начинки теста, батареи, микросхемы, светодиодов в том, чтобы читать информацию и выводить на экран фразы "Беременны" или "Не беременны" вместо двух полосок," – отметил Foone Turing.

После того как Foone Turing разобрал электронный тест на беременность, он смог воспроизвести на нем видео из игр Doom и Skyrim.

Skyrim на электронном тесте на беременность

Однако теперь блогеру полноценно удалось запустить шутер на устройстве и сыграть в него.

Геймплей Doom на электронном тесте на беременность

Чтобы запустить Doom на электронном тесте на беременность, блогеру пришлось заменить чип, поскольку оригинальный нельзя перепрограммировать. Также нужно было подключить к тесту устройство ввода, чтобы нажимать клавиши и выполнять действия в игре.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов