Обе игры будут духовными наследниками Disco Elysium.

Две новых инди-студии Longdue и Dark Math Games, сформированные бывшими сотрудниками ZA/UM, объявили о работе над проектами, которые станут духовными наследниками Disco Elysium. Также студии включают в себя ветеранов индустрии, ранее работавших в Bungie, Rockstar и других известных компаниях.

Longdue разрабатывает психологическую RPG, которая позволит игрокам буквально менять мир своими решениями. По словам нарративного директора Гранта Робертса, игра будет исследовать "тонкое взаимодействие между сознательным и подсознательным, видимым и невидимым". Мир игры будет постоянно изменяться физически, визуально и тематически в зависимости от выборов игрока.

"Мы продолжаем наследие cRPG последних 30 лет, начиная от Fallout и Baldur's Gate до Disco Elysium, которая задала очень высокую планку", говорит Робертс

Он подчёркивает, что студия не стремится конкурировать с Disco Elysium, а хочет создать нечто новое, вдохновлённое лучшими традициями жанра.

В то же время Dark Math Games анонсировала свой проект XXX Nightshift, которая намного больше вдохновленна Disco Elysium. Игра перенесёт игроков в 2086 год, где они возьмут на себя роль патрульного Диноры Кац, застрявшей в роскошном горнолыжном курорте в Антарктиде. Студия обещает глубокий ролевой опыт с множеством инструментов и уровней геймплея.

В трейлере, выпущенном Dark Math Games, присутствуют характерные для Disco Elysium визуальные элементы и интригующие диалоги. Основатели студии отмечают, что игра предложит инновационную ролевую систему, которая уважает время игрока и доверяет его интеллекту, предоставляя значимые выборы, влияющие на развитие сюжета.

"Мы привнесём что-то свежее в традиционные RPG-механики. Вы сами увидите. И, конечно, немного меньше слов и, возможно, немного больше пуль. В целом: гораздо больше удовольствия", заявил один из основателей студии Тимо Альберт.

Обе студии подчёркивают, что их проекты находятся на ранних стадиях разработки, и они с нетерпением ждут возможности поделиться более подробной информацией в будущем.

Напомним, что недавно SEGA официально объявила о разработке сиквела Alien: Isolation. Уже известно, что в проекте участвует Эл Хоуп, геймдиректор первой части.

Немного о Disco Elysium

Disco Elysium - это инновационная ролевая игра, выпущенная в 2019 году студией ZA/UM. Игра получила широкое признание за свою глубокую нарративную структуру, комплексные диалоги и уникальную систему навыков. Главный герой - детектив с амнезией, который расследует убийство в мрачном и атмосферном городе Ревашоль.

Игра выделяется тем, что предоставляет игрокам огромную свободу в выборе стиля прохождения, будь то дипломатия, запугивание или интеллектуальный анализ. Disco Elysium получила множество наград, включая звание "Лучшая игра года" от различных изданий, и установила новые стандарты для нарративных RPG.

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