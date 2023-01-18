Подробности появились благодаря пользователю, который получил артбук по игре.

В Сети появилось много подробностей Hogwarts Legacy — свежей экшен-RPG во вселенной "Гарри Поттера". Сведения включают длительность прохождения, наличие определенных заклинаний, вариативность сюжета при выборе факультета и прочее. Однако раскрыли их не разработчики, а пользователь Twitter под псевдонимом ManwithSecrets.

Игрок получил доступ к официальному артбуку по игре за три недели до релиза. Из книги он узнал много деталей, которые опубликовал на своем аккаунте вместе с фотографиями. Среди последних наиболее интересна карта мира, включающая Хогвартс и Хогсмид.

Полное прохождение Hogwarts Legacy займет у пользователей 70 часов, половина из которых отведена на сюжет. От выбора факультета зависит вариативность в истории, однако разница небольшая, и все игроки придут к одной точке. Зато у студентов определенной кафедрі будет возможность посетить тюрьму Азкабан. Вероятнее всего, речь о Слизерине.

Видео дня

По миру Hogwarts Legacy разбросано 100 загадок Мерлина, которые предстоит решать пользователям. Во время исследований игроки также смогут выполнять побочные задания, проходить подземелья и сражаться с боссами. А среди магических зверей, доступных для поимки, присутствует феникс.

Эксклюзивный квест для PlayStation порадует интересной историей, однако через год задание добавят и на ПК с Xbox. Не менее любопытным будет побочная миссия, которая позволит выучить смертельное заклинание "Авада Кедавра". Однако она откроется только после прохождения сюжета.

Отдельное внимание в артбуке уделено директору Хогвартса — Финеасу Найджелусу Блэку. Пользователи оценят его присутствие, но персонаж не играет весомой роли в истории.

Согласно сведениям в артбуке, с момента первой демонстрации Hogwarts Legacy в 2020 году 90% всего контента вырезали или изменили. Под нож попали Квиддич и почти четверть карты: пользователи не посетят Высокогорье и Болота, но локации могут вернуться в дополнениях, если проект примут положительно.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.

Вас также могут заинтересовать новости: