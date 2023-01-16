Выбор между разными метлами не предусмотрен.

До релиза Hogwarts Legacy осталось чуть больше месяца, поэтому разработчики из студии Avalanche Software при поддержке издательства Warner Bros. Interactive Entertainment активно делятся разными подробностями. Недавно они рассказали о полетах на метле и количестве персонажей, которых можно одновременно создать.

Мир игры включает Хогсмид, деревушку неподалеку от Хогвартса. На ее территории расположен магазин, в котором можно приобретать разнообразные косметические предметы для своей метлы — основного средства передвижения в Hogwarts Legacy.

Владелец лавки будет выдавать задания пользователям. Наградой за выполнение этих квестов станет улучшение метлы и повышение ее универсальности. А вот купить другое средство передвижения не получится. Альтернативой выступают летающие магические животные, однако приобрести "Молнию" или "Нимбус-2000" нельзя.

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Поддержка Warner Bros. также ответила фанатам на ряд вопросов, связанных с созданием героев. Игроки вольны одновременно иметь четырех персонажей. Это полезно для тех, кто захочет параллельно посмотреть разницу между выбором факультетов. На каждого из созданных колдунов отводится пять слотов под автоматические сохранения и десять под ручные. Так что можно будет параллельно развлекаться за нескольких персонажей и сравнивать последствия принятых решений.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.

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