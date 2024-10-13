Во всех технических проблемах ремейка виноват Unreal Engine 5, считают в Digital Foundry.

Недавно вышедший ремейк культового хоррора Silent Hill 2 столкнулся с серьезными техническими проблемами на ПК. Несмотря на обновленную графику и использование передовых технологий движка Unreal Engine 5, игроки отмечают частые фризы и нестабильную частоту кадров, что существенно снижает удовольствие от игры.

Главной проблемой стала так называемая "stutter traversal", задержки и притормаживания во время перемещения по игровому миру. Digital Foundry объясняет, что эти сбои не связаны с компиляцией шейдеров, как в некоторых других играх, а возникают из-за задержек при загрузке новых областей и ресурсов по мере продвижения игрока.

Кроме того, наблюдаются проблемы с анимацией, связанные с параметром функции Tick в движке Unreal Engine 5. По информации технического издания, даже при стабильно высокой частоте кадров игра может испытывать стоп-кадры из-за некорректной работы этого параметра. Попытки ограничить частоту кадров до 30 FPS и изменить настройки функции Tick помогают частично решить проблему, но не устраняют ее полностью.

С положительной стороны, игра предлагает улучшенную графику с использованием технологий Lumen и аппаратного рейтрейсинга, что обеспечивает более реалистичное освещение и отображение по сравнению с консольной версией. Однако эти преимущества меркнут на фоне серьезных проблем с производительностью.

Сообщество моддеров активно пытается исправить недостатки, предлагая различные модификации и настройки, включая изменения параметров функции Tick для исправления рваных анимаций. Однако Digital Foundry считает, что корень проблемы лежит глубже и требует вмешательства разработчиков из Bloober Team, а возможно, и обновлений самого Unreal Engine 5.

Игроки выражают надежду на скорый выпуск официальных патчей, которые устранят текущие недочеты. Silent Hill 2 Remake является одним из самых ожидаемых проектов года, и многие фанаты серии с нетерпением ждут возможности окунуться в атмосферу обновленного города без технических препятствий.

Silent Hill 2 Remake вышел 8 ноября на ПК и Playstation 5. Игра получила очень высокие оценки, как от критиков так и игроков, за прекрасно переданную атмосферу оригинала, а также благодаря удачным решениям по осовремениванию проекта более чем 20-летней давности.

Ранее Digital Foundry комментировали может ли Halo начать выходить на Playstation после перехода серии на Unreal Engine 5. Напомним, что 343 Industries сменила название на Halo Studios и заявила, что все последующие игры серии будут выходить на движке от Epic Games.

Вас также могут заинтересовать новости: