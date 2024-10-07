Переезд Halo на новый движок открывает для серии новые возможности.

Сегодняшние анонсы от новоиспечённой Halo Studios о разработке нескольких новых игр по вселенной Halo вызвали большой интерес среди поклонников Xbox. Однако вызывает ли это повод для радости у владельцев PlayStation 5?

Halo Studios заявили, что все будущие проекты по Halo будут разрабатываться с использованием Unreal Engine 5, игрового движка от Epic Games, который широко используется в индустрии. Этот движок также станет основой для следующих частей таких серий, как The Witcher и Tomb Raider, и был использован в ремейке Silent Hill 2, который получил множество положительных отзывов.

Переход на Unreal Engine 5, по словам представителей Halo Studios, позволит ускорить процесс разработки и упростить его, а также облегчит поиск новых членов команды, уже знакомых с этим инструментарием. Вдобавок к этому, переход на UE5 может упростить разработку игр для нескольких платформ, если Microsoft решит расширить программу кроссплатформенных релизов и выпустить Halo на других консолях.

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Руководитель Digital Foundry Рич Лидбеттер прокомментировал эту возможность, отметив, что с точки зрения многоплатформенной разработки переход на Unreal Engine 5 значительно упростит создание версий игры для разных консолей по сравнению с портированием существующего движка Slipspace. "Использование движка, разработанного для работы на нескольких платформах, значительно упрощает процесс, чем работа с технологией, ориентированной на Xbox и ПК", — сказал Лидбеттер.

Microsoft пока не выпускала игры из своих крупнейших франшиз таких как Halo, Forza и Gears of War на PlayStation. Однако в последние годы всё больше сигналов указывают на то, что компания всерьёз рассматривает такую возможность для своих ключевых брендов.

Хотя никаких подтверждений о скором выходе Halo на PlayStation пока нет, переход на Unreal Engine 5 устраняет одну из ключевых преград для этого шага.

Ранее Том Хендерсон рассказал о планах Ubisoft на серию Assassin’s Creed: в ближайшие 5 лет компания планирует выпустить 10 игр в серии. К примеру, среди них есть ремейк Assassin’s Creed Black Flag.

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