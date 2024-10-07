Пользователи начали подделывать информацию об оценках игры.

Полноценный релиз Silent Hill 2 Remake произойдёт уже завтра. Критики и игроки, опробовавшие игру, остались в восторге от переиздания. Но, похоже, что не все пользователи разделяют одобрительные возгласы.

Wikipedia пришлось запретить редактирование страницы игры на своём сайте из-за постоянного вандализма со стороны пользователей, которые не согласны с оценками критиков. Изменять данные теперь могут только подтверждённые редакторы с не менее чем с 10 правками статтей на английском языке, пока что ограничение будет действовать до 9 октября.

Тролли начали указывать, что критики поставили игре низкие оценки. Например, какое-то время на странице было написано, что издание Eurogamer поставило игре 0/5, когда в реальности журналисты оценили игру на 5/5.

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Также тролли в своих текстах упоминали известного игрового блогера MoistCr1TiKaL, которому ремейк очень понравился. Злоумышленники написали, что контент-мейкера "стошнило 16 раз из-за того насколько игра ужасна".

Вандалы не объявляли причину хейта, но пользователи связывают это с мнением некоторых игроков, что игра "woke". То есть внимательно относится расовой упреждённости и дискриминации.

Silent Hill 2 Remake выйдет 8 октября на ПК и Playstation 5. Обладатели Deluxe Edition смогли опробовать игру ещё вчера. В Steam среди пользовательских отзывов держится оценка "Крайне положительно", из 3500 отзывов 96% — одобрительные.

Напомним, что первое сюжетное DLC для Starfield получило не такой тёплый приём. Дополнение Shattered Space встретили с 69% негативных отзывов и прохладным рейтингом от критиков.

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