Компьютер, смартфон и зонт - всё, что было в первом офисе Kojima Production.

Хидэо Кодзима, автор серий игр Metal Gear и Death Stranding, вспомнил с чего начинал своё независимое творчество в собственной студии Kojima Productions.

После того, как Кодзима покинул Konami в 2015 году, он объявил о создании своей собственной независимой студии Kojima Productions. У геймдизайнера было не так много денег на старте, поэтому всё, что он смог привезти в свой офис, который и так представлял собой маленькую комнатку, - это ноутбук, монитор, Playstation 4, наушники, блокнот, кружку, книги и зонт, поделился геймдизайнер в своём Twitter.

Кодзима рассказал, что PS4 ему была нужна для просмотра фильмов на Blu-Ray, а основная работа у него проходила на смартфоне, где он написал большинство концептов для дебютной игры студии - Death Stranding.

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Также Хидэо отметил, что комната была настолько маленькая, что он работал там один.

Но время шло, Death Stranding стала большим успехом для студии и Kojima Productions смогла позволить себе перебраться в офис попросторней.

Недавно Death Stranding исполнилось 5 лет. Кодзима лично поблагодарил игроков за то, что те продолжают поддерживать жизнь в игре, а также призвал ждать новых новостей о сиквеле.

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