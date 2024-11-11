Хидэо Кодзима, автор серий игр Metal Gear и Death Stranding, вспомнил с чего начинал своё независимое творчество в собственной студии Kojima Productions.
После того, как Кодзима покинул Konami в 2015 году, он объявил о создании своей собственной независимой студии Kojima Productions. У геймдизайнера было не так много денег на старте, поэтому всё, что он смог привезти в свой офис, который и так представлял собой маленькую комнатку, - это ноутбук, монитор, Playstation 4, наушники, блокнот, кружку, книги и зонт, поделился геймдизайнер в своём Twitter.
Кодзима рассказал, что PS4 ему была нужна для просмотра фильмов на Blu-Ray, а основная работа у него проходила на смартфоне, где он написал большинство концептов для дебютной игры студии - Death Stranding.
Также Хидэо отметил, что комната была настолько маленькая, что он работал там один.
Но время шло, Death Stranding стала большим успехом для студии и Kojima Productions смогла позволить себе перебраться в офис попросторней.
Недавно Death Stranding исполнилось 5 лет. Кодзима лично поблагодарил игроков за то, что те продолжают поддерживать жизнь в игре, а также призвал ждать новых новостей о сиквеле.