Всего игроки в Death Stranding прошли около полутора миллиарда километров, делятся в Kojima Production.

Дебютной игре Kojima Productions - Death Stranding исполнилось 5 лет. В связи с этим студия и лично основатель компании Хидео Кодзима решили поблагодарить игроков за результаты, которых смогла достичь игра.

В праздничном видео, посвящённом событию, Kojima Productions рассказала, что за 5 лет было продано более 19 миллионов копий Death Stranding. Также в компании поделились забавной игровой статистикой: всего игроки доставили более 3 миллиардов посылок и прошли пешком около 1.5 миллиарда километров. Напоследок Kojima Productions поблагодарила всех игроков за вдохновение, которое они подарили разработчикам.

Ваши истории, творения, сообщения и любовь к нашей игре по-настоящему вдохновляют нас каждый день. И это только начало тех мостов, которые мы будем строить вместе. От лица всех сотрудников Kojima Productions - спасибо, что разделили с нами это путешествие.

Кроме того, к празднику присоединился сам Хидео Кодзима. В своём ролике геймдизайнер поблагодарил коммьюнити игры, что те всё ещё играют в Death Stranding и поддерживают в ней жизнь: "Прошло уже 5 лет с релиза. Многие из вас всё ещё продолжают играть. Косплееры всё ещё косплеят. Многие всё ещё делятся со мной своими фотографиями, которые они сделали в фотомоде. Я очень благодарен вам за это."

Также Кодзима напомнил о готовящемся сиквеле - Death Stranding 2: "Сейчас разработка находится на самой ответственной стадии, где мы выстраиваем саму игру. У меня хорошие предчувствия, я уверен, что это будет отличная работа".

Студия пока не готова объявить дату релиза Death Stranding 2, но призывает следить за новостями об игре.

Напомним, что ранее стало известно, что Death Stranding получит экранизацию. Производством займётся студия A24 известная своим авторским кино, например "Всё, везде и сразу". При этом сам Кодзима выступит только в роли продюсера, режиссировать фильм будет кто-то другой.

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