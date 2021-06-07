Новая часть "ведьмачьей" серии вряд ли будет такой же успешной, как The Witcher 3 /  фото CD Projekt RED

От провала с Cyberpunk 2077 разработчиков будет спасть новый "Ведьмак". Но и он окажется плохим

Назар Степорук
15:45, 07 июня 2021
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Студия CDPR переживает сейчас не лучшие времена: неудачный старт Cyberpunk 2077, удаление игры из PS Store, атаки хакеров, многочисленные иски и увольнения сотрудников. Исправлять ситуацию разработчики будут двумя крупными играми, среди которых новый "Ведьмак". Но и от него не стоит ждать ничего хорошего. Хотите узнать почему – читайте наш свежий материал.

Для CD Projekt RED выпуск The Witcher 3 стал колоссальным успехом. До нее польскую студию воспринимали, как создателя самобытных ролевых игр, которые не претендуют на всеобщую любовь и мировое признание. А после релиза «тройки» CDPR резко превратилась в главную надежду масштабных экшен-RPG. Миллионы пользователей в один голос заявляли: «На кого еще надеяться, если не на CD Projekt RED». В таком статусе студия пребывала вплоть до выхода Cyberpunk 2077, который стал для нее катастрофой. Проблемный запуск проекта привел к огромным репутационным и финансовым потерям.

Впрочем, CDPR не собирается капитулировать. Она твердо намерена исправить свою недавнюю экшен-RPG и уже начала подготовку к разработке сразу двух ААА-игр, которая полноценно стартует в 2022 году. Одной из них окажется «Ведьмак 4», ведь еще в 2018-м CD Projekt RED заявила о намерениях и дальше развивать франшизу. Новость, вроде бы, радостная, но ее омрачают сразу несколько фактов. Мы проанализировали текущую ситуацию и начали сомневаться, что The Witcher 4 превзойдет третью часть. Ниже расскажем, с чем связаны наши опасения.

Капитан покинул корабль

Давайте сразу кое-что проясним: игры создают конкретные люди, имена которых часто скрываются за вывеской с названием студии. Например, идею Dead Space едва ли не единолично придумал бывший генеральный менеджер Visceral Games Глен Шофилд, а без Хидео Кодзимы серия Metal Gear Solid никогда бы не появилась на свет. Наличие визионеров и опытных продюсеров, которые поддержат и направят первых, крайне важно для любой компании в индустрии интерактивных развлечений. И именно с этим у CD Projekt RED наблюдаются проблемы.

Релиз Cyberpunk 2077 уже показал, что руководство польской студии витает в собственных мирах. Директора не хотели слушать обычных разработчиков и выпустили на рынок сырой продукт; давали ложные заявления в интервью, например, о наличии играбельной сборки в январе прошлого года; и вложили колоссальные деньги в рекламу, вместо того чтобы потратить их на улучшение технической составляющей проекта. То есть с продюсированием и менеджментом дела у CD Projekt RED уже давно обстоят плохо, а в последние месяцы к этому добавился отток важных кадров.

Конрад Томашкевич / фото gry-online.pl

Сначала студию покинул старший геймдизайнер Cyberpunk 2077 Анджей Завадский, а затем последовал удар ниже пояса: из команды ушел Конрад Томашкевич, руководитель разработки The Witcher 3: Wild Hunt. Именно этот человек сформировал видение самой успешной игры CDPR и настаивал на реализации внушительных масштабов без потери сюжетной и геймплейной глубины. По данным Bloomberg, ему была отведена значительная роль в дальнейшем развитии серии «Ведьмак», однако всему помешало внутреннее расследование CD Projekt RED.

Конрада Томашкевича обвиняли в притеснениях сотрудников и создании неблагоприятной атмосферы на рабочем месте. Доказательств против руководителя не нашли, но он все равно решил покинуть CDPR. Значение этой потери сложно переоценить: польская компания лишилась своего главного визионера. Тем временем Адам Бадовский дискредитировал себя в качестве главы Cyberpunk 2077 и уже покинул этот пост.

Адам Бадовский руководил созданием Cyberpunk 2077 и хотел сделать игру ближе к GTA V / скриншот

Теперь за создание дополнений к игре отвечает Габриэль Аматанжело — дизайн-директор DLC к Dragon Age: Inquisition и дизайнер расширений для Star Wars: The Old Republic. Он недавно перешел в CDPR и сначала должен был возглавить создание мультиплеера для Cyberpunk 2077. Его назначение наталкивает на мысль, что в польской компании не хватает творческих управленцев. Возможно, Габриэль Аматанжело отлично проявит себя, но его резюме совсем не впечатляет.

Матеуш Томашкевич / фото gamingbolt.com

На Конраде Томашкевиче текучка кадров не закончилась. Его брат Матеуш, который был ведущим дизайнером квестов The Witcher 3: Wild Hunt и директором по заданиям в Cyberpunk 2077, тоже покинул ряды CD Projekt RED. Это еще одна значимая потеря, ведь реализация и постановка миссий — самая сильная сторона последних экшен-RPG польской студии. Кто сможет заменить Матеуша, пока неизвестно.

По стопам BioWare и Blizzard

А чтобы убедиться в важности отдельных личностей для светлого будущего игровых студий, давайте устроим краткий экскурс в прошлое. BioWare, 2012 год. После спорного релиза Dragon Age 2, которую выпустили раньше времени под давлением Electronic Arts, и проблемной разработки Mass Effect 3 студию покинули основатели в лице Грега Зещука и Рея Музики, а также ведущий сценарист Дрю Карпишин. Думаю, многие помнят, что случилось дальше. Dragon Age: Inquisition была неплохим проектом, но ее сначала разрабатывали в качестве MMORPG, а потом в спешке переделывали. В результате игра обзавелась кучей однотипных заданий в духе «убей/принеси». Однако это еще полбеды, ведь в дальнейшем BioWare выпустила Mass Effect: Andromeda и Anthem. Оба релиза получились всецело провальными и опустили репутацию компании на океаническое дно. Примерно там она сейчас и находится.

Mass Effect: Andromeda / скриншот

Теперь отправляемся в Blizzard Entertainment, из которой за последние четыре года ушли едва ли не все основатели и старожилы — Майк Морхейм, Джейсон Чейс, Крис Метцен, Тим Мортен и многие другие. С тех пор компания не выпустила ни одной новой игры, но зато успела потерять последние крохи доверия аудитории благодаря релизу отвратительного ремастера Warcraft III. Сейчас в Blizzard происходят активные пертурбации: в компанию набирают новых разработчиков, включая именитых авторов. Хорошо зарекомендовавшая себя Vicarious Visions всем составом влилась в «Метелицу», а Род Фергюсон, основатель The Coalition, возглавил производство Diablo IV. Вы спросите, что мешает CD Projekt RED пойти таким же путем? И мы ответим — деньги.

Где деньги, Лебовски?

За Blizzard стоит Activision со своим бездонным денежным мешком в виде Call of Duty, а у CDPR дела с финансами обстоят гораздо хуже. За 2020 год польская студия заработала $303 миллиона, что довольно немало. Могло бы быть на $50 миллионов больше, но их пришлось потратить на возвращение средств недовольным покупателям Cyberpunk 2077. Бюджет последней экшен-RPG CDPR составил около $320 млн. Получается, игра почти окупилась благодаря предварительным заказам и продажам в декабре. Это отличный результат, если не смотреть финансовый отчет за первый квартал 2021 года. В нем CD Projekt RED отказалась называть количество реализованных копий Cyberpunk 2077 и заявила о существенном падении прибыли — до $8,87 миллиона. Это на 65% ниже, чем удалось заработать за аналогичный период 2020 года.

Количество предзаказов Cyberpunk 2077 перевалило за 8 миллионов / фото CD Projekt RED

Результаты более чем тревожные и свидетельствуют о падении интереса к Cyberpunk 2077. Тем временем темпы реализации The Witcher 3: Wild Hunt тоже снизились, ведь ее и так уже купили десятки миллионов игроков. Сейчас у CDPR есть две опции роста — выпуск некстген-версий своих экшен-RPG и запуск мобильной The Witcher: Monster Slayer. Вот только вряд ли они обеспечат стабильный рост финансовых показателей.

В Сети уже давно гуляют слухи, что главной героиней в Ведьмаке 4 станет Цири / скриншот

Глядя на сложившуюся ситуацию, невольно задумываешься о размерах бюджета The Witcher 4. В свое время третью часть разработали всего за $67 миллионов, но тогда и зарплаты в CDPR были ниже, и на рекламу приходилось тратить меньше, и аппетиты руководства студии еще не разрослись. Повторить такой «подвиг» точно не получится, и бюджет явно перевалит за $100-150 миллионов. А параллельно CD Projekt RED придется тратиться и на другие проекты, поэтому текущее финансовое положение компании отнюдь не назовешь безоблачным.

Хорошие новости не намечаются

На уже озвученные проблемы польской студии накладывается моральный настрой сотрудников. Даже дружеская и творческая атмосфера в коллективе не гарантирует, что игра будет качественной, а без нее создать хит гораздо сложнее. Никто точно не знает, какие настроения преобладают в CD Projekt RED, но их несложно представить с учетом последних событий. Давайте загибать пальцы: проблемный релиз Cyberpunk 2077 и тонна критики в адрес студии от пользователей, руководители выписали себе многомиллионные премии, компанию взломали и украли всю внутреннюю документацию, а прибыль в первом квартале текущего финансового года оказалась мизерной.

В Cyberpunk 2077 до сих пор не исправили всех багов / фото CD Projekt RED

Ни один из этих факторов влияния нельзя назвать хоть сколько-нибудь положительным. Возможно, коллектив CDPR стойко встретил все проблемы и твердо намерен восстановить утраченную репутацию. Однако расследования Bloomberg и уход сотрудников свидетельствуют о другом. А если процесс разработки «Ведьмака 4» не удастся настроить и отладить, то история с Cyberpunk 2077 может повториться.

Выводы

Итак, что мы имеем. Многие ключевые сотрудники, сделавшие «Ведьмака 3» культовым, ушли. Cyberpunk 2077 в финансовом плане оказался успешным только на старте. Сейчас игра приносит студии катастрофически мало денег. А значит на создание двух запланированных ААА-проектов разработчики потратят меньше средств или привлекут сторонние инвестиции, что повлечет за собой определенные последствия. Ведь, как и в случае с «Киберпанком», инвесторы будут требовать выпустить игру как можно раньше, чтобы быстрее отбить вложенные деньги. А уменьшенный бюджет и сжатые сроки не позволят разработчикам сделать хороший продукт.

Конечно, все это не значит, что CD Projekt RED не сумеет решить большую часть своих проблем. У студии по-прежнему есть большая база поклонников, готовая поддержать «чеканной монетой» новый релиз. А финансовые дела могут поправить некстген-версии «Ведьмака 3» и CP2077. Однако на данном этапе ожидать от четвертого «Ведьмака» шедевра не стоит.

Назар Степорук

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Теги: ВедьмакCyberpunk 2077
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