От провала с Cyberpunk 2077 разработчиков будет спасть новый "Ведьмак". Но и он окажется плохим

Студия CDPR переживает сейчас не лучшие времена: неудачный старт Cyberpunk 2077, удаление игры из PS Store, атаки хакеров, многочисленные иски и увольнения сотрудников. Исправлять ситуацию разработчики будут двумя крупными играми, среди которых новый "Ведьмак". Но и от него не стоит ждать ничего хорошего. Хотите узнать почему – читайте наш свежий материал.

Для CD Projekt RED выпуск The Witcher 3 стал колоссальным успехом. До нее польскую студию воспринимали, как создателя самобытных ролевых игр, которые не претендуют на всеобщую любовь и мировое признание. А после релиза «тройки» CDPR резко превратилась в главную надежду масштабных экшен-RPG. Миллионы пользователей в один голос заявляли: «На кого еще надеяться, если не на CD Projekt RED». В таком статусе студия пребывала вплоть до выхода Cyberpunk 2077, который стал для нее катастрофой. Проблемный запуск проекта привел к огромным репутационным и финансовым потерям.

Впрочем, CDPR не собирается капитулировать. Она твердо намерена исправить свою недавнюю экшен-RPG и уже начала подготовку к разработке сразу двух ААА-игр, которая полноценно стартует в 2022 году. Одной из них окажется «Ведьмак 4», ведь еще в 2018-м CD Projekt RED заявила о намерениях и дальше развивать франшизу. Новость, вроде бы, радостная, но ее омрачают сразу несколько фактов. Мы проанализировали текущую ситуацию и начали сомневаться, что The Witcher 4 превзойдет третью часть. Ниже расскажем, с чем связаны наши опасения.

Капитан покинул корабль

Давайте сразу кое-что проясним: игры создают конкретные люди, имена которых часто скрываются за вывеской с названием студии. Например, идею Dead Space едва ли не единолично придумал бывший генеральный менеджер Visceral Games Глен Шофилд, а без Хидео Кодзимы серия Metal Gear Solid никогда бы не появилась на свет. Наличие визионеров и опытных продюсеров, которые поддержат и направят первых, крайне важно для любой компании в индустрии интерактивных развлечений. И именно с этим у CD Projekt RED наблюдаются проблемы.

Релиз Cyberpunk 2077 уже показал, что руководство польской студии витает в собственных мирах. Директора не хотели слушать обычных разработчиков и выпустили на рынок сырой продукт; давали ложные заявления в интервью, например, о наличии играбельной сборки в январе прошлого года; и вложили колоссальные деньги в рекламу, вместо того чтобы потратить их на улучшение технической составляющей проекта. То есть с продюсированием и менеджментом дела у CD Projekt RED уже давно обстоят плохо, а в последние месяцы к этому добавился отток важных кадров.

Сначала студию покинул старший геймдизайнер Cyberpunk 2077 Анджей Завадский, а затем последовал удар ниже пояса: из команды ушел Конрад Томашкевич, руководитель разработки The Witcher 3: Wild Hunt. Именно этот человек сформировал видение самой успешной игры CDPR и настаивал на реализации внушительных масштабов без потери сюжетной и геймплейной глубины. По данным Bloomberg, ему была отведена значительная роль в дальнейшем развитии серии «Ведьмак», однако всему помешало внутреннее расследование CD Projekt RED.

Конрада Томашкевича обвиняли в притеснениях сотрудников и создании неблагоприятной атмосферы на рабочем месте. Доказательств против руководителя не нашли, но он все равно решил покинуть CDPR. Значение этой потери сложно переоценить: польская компания лишилась своего главного визионера. Тем временем Адам Бадовский дискредитировал себя в качестве главы Cyberpunk 2077 и уже покинул этот пост.

Теперь за создание дополнений к игре отвечает Габриэль Аматанжело — дизайн-директор DLC к Dragon Age: Inquisition и дизайнер расширений для Star Wars: The Old Republic. Он недавно перешел в CDPR и сначала должен был возглавить создание мультиплеера для Cyberpunk 2077. Его назначение наталкивает на мысль, что в польской компании не хватает творческих управленцев. Возможно, Габриэль Аматанжело отлично проявит себя, но его резюме совсем не впечатляет.

На Конраде Томашкевиче текучка кадров не закончилась. Его брат Матеуш, который был ведущим дизайнером квестов The Witcher 3: Wild Hunt и директором по заданиям в Cyberpunk 2077, тоже покинул ряды CD Projekt RED. Это еще одна значимая потеря, ведь реализация и постановка миссий — самая сильная сторона последних экшен-RPG польской студии. Кто сможет заменить Матеуша, пока неизвестно.

По стопам BioWare и Blizzard

А чтобы убедиться в важности отдельных личностей для светлого будущего игровых студий, давайте устроим краткий экскурс в прошлое. BioWare, 2012 год. После спорного релиза Dragon Age 2, которую выпустили раньше времени под давлением Electronic Arts, и проблемной разработки Mass Effect 3 студию покинули основатели в лице Грега Зещука и Рея Музики, а также ведущий сценарист Дрю Карпишин. Думаю, многие помнят, что случилось дальше. Dragon Age: Inquisition была неплохим проектом, но ее сначала разрабатывали в качестве MMORPG, а потом в спешке переделывали. В результате игра обзавелась кучей однотипных заданий в духе «убей/принеси». Однако это еще полбеды, ведь в дальнейшем BioWare выпустила Mass Effect: Andromeda и Anthem. Оба релиза получились всецело провальными и опустили репутацию компании на океаническое дно. Примерно там она сейчас и находится.

Теперь отправляемся в Blizzard Entertainment, из которой за последние четыре года ушли едва ли не все основатели и старожилы — Майк Морхейм, Джейсон Чейс, Крис Метцен, Тим Мортен и многие другие. С тех пор компания не выпустила ни одной новой игры, но зато успела потерять последние крохи доверия аудитории благодаря релизу отвратительного ремастера Warcraft III. Сейчас в Blizzard происходят активные пертурбации: в компанию набирают новых разработчиков, включая именитых авторов. Хорошо зарекомендовавшая себя Vicarious Visions всем составом влилась в «Метелицу», а Род Фергюсон, основатель The Coalition, возглавил производство Diablo IV. Вы спросите, что мешает CD Projekt RED пойти таким же путем? И мы ответим — деньги.

Где деньги, Лебовски?

За Blizzard стоит Activision со своим бездонным денежным мешком в виде Call of Duty, а у CDPR дела с финансами обстоят гораздо хуже. За 2020 год польская студия заработала $303 миллиона, что довольно немало. Могло бы быть на $50 миллионов больше, но их пришлось потратить на возвращение средств недовольным покупателям Cyberpunk 2077. Бюджет последней экшен-RPG CDPR составил около $320 млн. Получается, игра почти окупилась благодаря предварительным заказам и продажам в декабре. Это отличный результат, если не смотреть финансовый отчет за первый квартал 2021 года. В нем CD Projekt RED отказалась называть количество реализованных копий Cyberpunk 2077 и заявила о существенном падении прибыли — до $8,87 миллиона. Это на 65% ниже, чем удалось заработать за аналогичный период 2020 года.

Результаты более чем тревожные и свидетельствуют о падении интереса к Cyberpunk 2077. Тем временем темпы реализации The Witcher 3: Wild Hunt тоже снизились, ведь ее и так уже купили десятки миллионов игроков. Сейчас у CDPR есть две опции роста — выпуск некстген-версий своих экшен-RPG и запуск мобильной The Witcher: Monster Slayer. Вот только вряд ли они обеспечат стабильный рост финансовых показателей.

Глядя на сложившуюся ситуацию, невольно задумываешься о размерах бюджета The Witcher 4. В свое время третью часть разработали всего за $67 миллионов, но тогда и зарплаты в CDPR были ниже, и на рекламу приходилось тратить меньше, и аппетиты руководства студии еще не разрослись. Повторить такой «подвиг» точно не получится, и бюджет явно перевалит за $100-150 миллионов. А параллельно CD Projekt RED придется тратиться и на другие проекты, поэтому текущее финансовое положение компании отнюдь не назовешь безоблачным.

Хорошие новости не намечаются

На уже озвученные проблемы польской студии накладывается моральный настрой сотрудников. Даже дружеская и творческая атмосфера в коллективе не гарантирует, что игра будет качественной, а без нее создать хит гораздо сложнее. Никто точно не знает, какие настроения преобладают в CD Projekt RED, но их несложно представить с учетом последних событий. Давайте загибать пальцы: проблемный релиз Cyberpunk 2077 и тонна критики в адрес студии от пользователей, руководители выписали себе многомиллионные премии, компанию взломали и украли всю внутреннюю документацию, а прибыль в первом квартале текущего финансового года оказалась мизерной.

Ни один из этих факторов влияния нельзя назвать хоть сколько-нибудь положительным. Возможно, коллектив CDPR стойко встретил все проблемы и твердо намерен восстановить утраченную репутацию. Однако расследования Bloomberg и уход сотрудников свидетельствуют о другом. А если процесс разработки «Ведьмака 4» не удастся настроить и отладить, то история с Cyberpunk 2077 может повториться.

Выводы

Итак, что мы имеем. Многие ключевые сотрудники, сделавшие «Ведьмака 3» культовым, ушли. Cyberpunk 2077 в финансовом плане оказался успешным только на старте. Сейчас игра приносит студии катастрофически мало денег. А значит на создание двух запланированных ААА-проектов разработчики потратят меньше средств или привлекут сторонние инвестиции, что повлечет за собой определенные последствия. Ведь, как и в случае с «Киберпанком», инвесторы будут требовать выпустить игру как можно раньше, чтобы быстрее отбить вложенные деньги. А уменьшенный бюджет и сжатые сроки не позволят разработчикам сделать хороший продукт.

Конечно, все это не значит, что CD Projekt RED не сумеет решить большую часть своих проблем. У студии по-прежнему есть большая база поклонников, готовая поддержать «чеканной монетой» новый релиз. А финансовые дела могут поправить некстген-версии «Ведьмака 3» и CP2077. Однако на данном этапе ожидать от четвертого «Ведьмака» шедевра не стоит.

Назар Степорук

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