Разработчики раскрыли дату релиза DayZ Frostline.

Bohemia Interactive, студия разработчик популярного многопользовательского симулятора выживания в зомби-апокалипсис DayZ, поделилась подробностями о масштабном дополнении Frostline, который добавит в игру новый зимний регион.

В DayZ Frostline игрокам откроется новая локация: заснеженный архипелаг Сахал. Площадь островов оценивается разработчиками в 83 квадратных километров.

Кроме новых территорий для выживания, для пользователей приготовили новые механики. Bohemia Interactive показала новую систему рыбалки, теперь процесс ловли рыбы больше похож на то, как он реализован в других проектах с такой механикой: игрок должен вовремя среагировать, когда рыба потянет за удочку. Также добавили возможность выкапывать из земли червей для наживки и навешивать на удочку поплавок.

Видео дня

Также теперь игроку нужно ещё внимательнее относится к погоде на улице, в игру добавят зимнюю одежду для поддержания безопасной температуры персонажа. Кроме того, введут дополнительные болезни, связанные с низкой температурой, например обморожение.

Ещё Bohemia Interactive поработала над миром игры. Для ПК версии была переработана система динамического тумана, что позволило увеличить дальность прорисовки. Добавили новых животных, креативный директор проекта показал модельку и анимации лисы в одном из роликов, посвящённых дополнению.

Релиз DayZ Frostline запланирован на 15 октября. Игра будет доступна на ПК, Playstation и Xbox. Цена дополнения - 27 долларов.

Также напомним, что в Epic Games Store сейчас можно бесплатно забрать ещё одну игру про выживание с зомби: The Last Stand: Aftermath. Предложение в силе до 26 сентября.

Вас также могут заинтересовать новости: