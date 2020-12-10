На консолях прошлого поколения у игры наблюдается падение частоты кадров, долгие загрузки текстур и окружения

Сегодня, 10 декабря, состоялся релиз долгожданного польского ролевого экшена Cyberpunk 2077. Игра вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Также, благодаря обратной совместимости ее можно запустить на консолях нового поколения.

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Как сообщила в Твиттере студия CD Projekt RED, только благодаря предзаказам Cyberpunk 2077 купило 8 миллионов человек. Однако не все довольны игрой.

В частности, владельцы базовых версий консолей прошлого поколения жалуются на то, что получили плохо оптимизированную игру, передает издание Polygon.

На PlayStation 4 в Cyberpunk 2077 наблюдается падение частоты кадров, графические глитчи, а также плохая загрузка окружения, людей и автомобилей. Доходит до того, что в некоторых моментах транспорт и пешеходы появляются на локации только спустя несколько секунд после приезда туда главного героя.

Также у многих персонажей не успевает загружаться высокополигональные модели.

В результате в игре часто можно встретить "квадратных" NPC. Многие геймеры разочарованы и критикуют разработчиков за плохую оптимизацию.

"Ребята, вы чертовски некомпетентны. Пошли вы и ваша сломанная игра", – написал Michael Does Life в Твиттере.

На Xbox One у игры похожие проблемы – падения FPS, долгие загрузки текстур, персонажей и окружения.

А вот на новых консолях PS5 и Xbox Series X/S игра работает немного лучше, несмотря на то, что специальный патч для них еще не вышел. Как сообщает издание Kotaku, на Series S у ролевого экшна от CD Projekt RED не наблюдается таких проблем как на Xbox One, а сама игра к тому же выглядит красивее.

Но лучше всего обстоят дела у Cyberpunk 2077 на ПК. В Steam у игры уже свыше 22 тысяч отзывов, большая часть которых положительные. Однако и там не обошлось без жалоб.

"GPU: Nvidia GeForce GTX 1070. Вечно лагающий и дергающийся звук + полное отсутствие стабильной частоты кадров на минималках... Графики при этом как бы тоже нет... Игра может и интересная, но играть невозможно", – отмечает пользователь под ником Nameless.

На агрегаторе Metacritic еще не появились пользовательские оценки. Однако суммарный бал от СМИ составил 91 из 100 возможных.

О чем Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – это ролевой экшн с видом от первого лица, созданный по мотивам настольной игры "Киберпанк 2020".

Игру разработала студия CD Projekt RED, которая до этого выпустила успешный фэнтези-блокбастер "Ведьмак 3: Дикая Охота".

Сюжет Cyberpunk 2077 рассказывает о приключениях персонажа имени Ви в городе будущего – Найт-Сити. Одного из ключевых персонажей, рок-звезду Джонни Сильверхэнда сыграл Киану Ривз. Актер рассказал, что по уровню свободы действий он еще не видел ни одну игру, похожую на эту.

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Автор: Сергей Коршунов