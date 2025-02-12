Remedy Entertaiment в очередной раз отчиталась перед инвесторами, выпустив финансовый отчёт, где объявила, что Alan Wake 2 наконец-то начал приносить прибыль.
Для обычных игроков там тоже есть приятные новости, к примеру, Remedy уже полностью готова запустить активную разработку Control 2, а создание ремейков Max Payne происходит по плану и с соблюдением всех сроков.
Alan Wake 2 стал финансовым успехом
Remedy объявила, что продажи Alan Wake 2 превысили 2 миллиона копий к концу 2024 года. Игра полностью окупила затраты на разработку и маркетинг, благодаря чему студия начала получать роялти с продаж.
Дополнительные обновления, включая DLC The Lake House и физическое издание, помогли продлить жизненный цикл игры. В ноябре Alan Wake 2 также получил патч с улучшениями для PlayStation 5 Pro.
Control 2: полное развертывание производства
В начале 2024 года Remedy выкупила все права на серию Control, включая будущие игры. В августе было заключено соглашение с Annapurna, по которому Control 2 будет финансироваться на 50% сторонним партнером, а также разрабатываются планы по расширению вселенной в кино и сериалы.
После финальной подготовки к производству Control 2 официально войдёт в стадию активной разработки в феврале 2025 года.
FBC: Firebreak: кооперативный шутер по вселенной Control
В октябре Remedy анонсировала FBC: Firebreak, кооперативный многопользовательский шутер в мире Control. В декабре разработчики провели закрытый технический тест с привлечением игроков, где тестировались матчмейкинг и серверная инфраструктура. Выход игры запланирован на 2025 год, при этом Remedy будет самостоятельно ее издавать.
Max Payne 1&2 Remake: работа продолжается
Remedy продолжает работу над ремейком Max Payne 1 и 2, проект находится в стадии полного производства и развивается совместно с Rockstar Games.
Финансовые показатели и планы на будущее
Несмотря на инвестиции в новые проекты, выручка Remedy в 2024 году выросла на 49% и составила 50,7 млн евро. Операционные убытки уменьшились, а в 2025 году компания ожидает рост доходов и выход в прибыль.
К 2027 году Remedy ставит цель удвоить доходы 2024 года. Студия готовится к самостоятельному изданию игр, что должно повысить ее долю прибыли от будущих проектов.
Ранее мы рассказывали, что Remedy вдохновлялась геймдизайном Cyberpunk 2077 при создании Alan Wake 2.