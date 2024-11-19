Пока разработчики не готовы сказать, когда ждать полноценный анонс Control 2 и хотя бы примерное релизное окно.

Remedy Entertainment в рамках беседы с инвесторами поделилась планами на свое развитие, а также раскрыла интересные подробности о грядущих и уже вышедших играх.

Главной новостью стало то, что сиквел Control станет полноценной экшен-RPG. Это будет значительное изменение для серии, так как первая часть, вышедшая в 2019 году, была шутером от третьего лица и не включала ролевых элементов. Впрочем, разработчики не стали вдаваться в детали – мы не знаем, например, будет ли в игре ролевой отыгрыш и диалоговая система.

Как ранее стало известно, полноценное производство Control 2 начнется в 2025 году. На данный момент в сиквел уже добавлены основные ключевые функции, и работа активно продолжается.

Информация о сюжете Control 2 пока ограничена. В недавнем дополнении к Alan Wake 2 – The Lake House – нам показали тизер, демонстрирующий кадры из неизвестного города. Это намекает, что события продолжения могут выйти за пределы Старейшего Дома, ключевой локации первой части.

В начале следующего года оригинальный Control получит бесплатное обновление, которое разблокирует "весь ранее выпущенный контент", заявили в Remedy. А 12 февраля того же года состоится выход Control Ultimate Edition на Mac, что сделает игру доступной для пользователей компьютеров Apple.

Что касается Alan Wake 2, продажи игры превысили 1,8 млн копий. За последние полгода было продано 500 тысяч копий, что подчеркивает продолжительный успех survival-хоррора. Впрочем, отбить затраты на разработку пока что так и не удалось.

О ремейках Max Payne ничего нового не сообщили. Авторы ранее уже подтвердили, что это масштабный проект, объединяющий Max Payne 1 и 2 в одну игру, и требующий много сил и времени на разработку.

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