Новый эксклюзив PlayStation, который делали восемь лет, оказался никому не нужен

Геймеры называют Concord самым эпичным провалом Sony как минимум за последние годы.

На днях состоялся релиз игры Concord от Sony, которая после успеха Helldivers 2 вышла одновременно на консолях PlayStation и в сервисе Steam. Это онлайн-шутер, в котором игроки делятся на две команды по пять человек и сражаются друг с другом на разных картах. Игра находилась в разработке около 8 лет.

На момент выхода в игре доступны 16 героев, шесть режимов и 12 карт. Ранее разработчики подтвердили, что все последующие контентные обновления для шутера будут бесплатными. Несмотря на это, новый блокбастер Sony вызвал минимальный интерес у игроков.

Согласно данным SteamDB, пиковый онлайн игры в Steam за эти дни так и не сумел превысить даже 700 одновременных игроков. А прямо сейчас в игре находится чуть больше 200 игроков. Хотя первые покупатели в основном довольны: в Steam 72% пользователей оценивают игру положительно.

Критики оказались настроены к Concord более скептично: ее средний балл по версии OpenCritic – всего 66 из 100 на PlayStation 5. Есть отзывы, что у тайтла незаслуженно плохая репутация, это добротный геройский шутер с отличными ощущениями от стрельбы. Но есть и те, кто пишет о вторичности игры и том, что она ничем не выделяется на фоне конкурентов.

Усугубляет ситуацию тот факт, что это платный многопользовательский шутер ($40), которому придется воевать за аудиторию с бесплатными конкурентами вроде Overwatch 2 и Marvel Rivals.

Concord продается на ПК (Steam, EGS) и PlayStation 5. На компьютерах игра требует учетную запись PlayStation Network, впрочем, это актуально для всех последних проектов Sony. Цена нового шутера – 1199 грн.

Игровые СМИ предполагают, что неудачный запуск подтолкнет компанию Sony к пересмотру модели распространения игры и переходу Concord на F2P.

Напомним, ранее студия Hangar 13 анонсировала новую "Мафию", которая станет приквелом для выпущенных ранее частей и расскажет о становлении криминальной семьи на Сицилии 1900-х годов. Ждать не так долго: релиз в 2025 году на ПК, Xbox Series и PlayStation 5.

А меж тем в Steam изменился лидер среди самых ожидаемых игр. На первое место вырвался долгострой Hollow Knight: Silksong, у которого нет даже приблизительной даты выхода. Украинский шутер STALKER 2 попал в топ-5.

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