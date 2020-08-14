"В приложении произошел сбой": стратегия Civilization VI неудачно вышла на Android

Пользователи жалуются на то, что в игре пропадают текстуры, а у некоторых стратегия и вовсе не хочет запускаться.

Пошаговую стратегию Civilization VI выпустили на смартфоны под управлением операционной системы Android. Оригинальную игру сделала студия Firaxis Games, а переносом стратегии на смартфоны занимались разработчики из Aspyr Media.

Трейлер Civilization VI на Android

Civilization VI на Android занимает почти 6 ГБ. Скачать стратегию и сделать в ней первые 60 ходов можно бесплатно. Однако, чтобы играть дальше нужно будет заплатить. За стандартную версию игры просят 529 грн – немного больше, чем Civilization VI стоит в Steam (525 грн).

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Кроме того, свои бесплатные ходы игрок потратит на режим обучения. В меню Civilization VI можно нажать кнопку "Начать играть". После нажатия она пропадает и остается выбор между обучением и оплатой полной версии игры.

Также у игры на Android существует ряд технических проблем. В комментариях на Google Play игроки жаловались, что Civilization VI работает стабильно далеко не на всех устройствах. Проблемы с игрой наблюдались у таких моделей смартфонов:

Google Pixel 3;

Redmi Note 8 Pro;

Samsung Galaxy S20;

Xiaomi Mi 9T Pro;

Пользователи жалуются на то, что в игре пропадают текстуры, а у некоторых стратегия и вовсе не хочет запускаться.

УНИАН проверил Civilization VI. На смартфоне Xperia 1 стратегия работала стабильно. Однако при повторном включении игра перестала загружаться, выдавая ошибку о том, что в приложении произошел сбой. При этом перезагрузка смартфона не решила проблему.

Игру уже скачали больше 10 тысяч пользователей. Это небольшие цифры. К примеру, мобильную версию EVE Online, которая вышла вчера на смартфоны, в Google Play скачали уже свыше 500 тысяч игроков.

В Google Play пользователи оценили Civilization VI на 3,2 балла из 5.

О чем Civilization VI

Civilization VI – это шестая часть легендарной пошаговой стратегии.

События игры охватывают большой период – начиная с древнейших времен и заканчивая недалеким будущим человечества.

Игроки берут на себя роль правителя одного из городов-государств и проводят его сквозь века к победе.

В игре есть 19 цивилизаций и 6 типов городов-государств с различными особенностями: торговые, религиозные, научные, культурные, промышленные и военные.

В шестой части города разбиты на районы, которые строятся на отдельных клетках.

Игроки могут выбирать тип правительства, издавать законы, расширять города и вести войну с врагами.

Игра вышла в 2016 году на ПК. Позже ее перенесли на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. На агрегаторе рецензий Metacritic у ПК-версии игры 88 баллов из 100 от критиков и 7 баллов от пользователей.

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Автор: Сергей Коршунов