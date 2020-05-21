В Epic Games Store стартовала раздача игры Civilization VI

Пошаговую стратегию можно получить бесплатно до 28 мая.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача пошаговой стратегии Civilization VI. Игру можно получить бесплатно до 28 мая.

Трейлер Civilization VI

О чем Civilization VI

Civilization VI – это шестая часть легендарной пошаговой стратегии. События игры охватывают большой период – начиная с древнейших времен и заканчивая недалеким будущим человечества. Игрокам предстоит взять на себя роль правителя одного из городов-государств и провести его сквозь века к победе. В игре есть 19 цивилизаций и шесть типов городов-государств с различными особенностями: торговые, религиозные, научные, культурные, промышленные и военные.

В шестой части города разбиты на районы, которые строятся на отдельных клетках. Игроки могут выбирать тип правительства, издавать законы, расширять города и вести войну с врагами.

Игра вышла в 2016 году на ПК. Позже ее перенесли на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. На агрегаторе рецензий Metacritic у ПК-версии игры 88 баллов из 100 от критиков и 7 баллов от пользователей.

Получить игру бесплатно можно здесь.