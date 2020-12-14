Разработчики провели трансляцию, где поделились планами на 2021 год.

В минувшую субботу, 12 декабря, разработчики командной многопользовательской игры World of Tanks провели масштабный "Стрим года". Одним из главных сюрпризов трансляции стало обращение к игрокам Чака Норриса – амбассадора "Новогоднего наступления – 2021" в World of Tanks.

"Стрим года" на всех платформах посмотрело более 3 миллионов человек, сообщили в Wargaming. На трансляции разработчики пообщались с блогерами, ответили на вопросы игроков и поделились планами на 2021 год.

"В этом году мы решили провести не совсем стандартный формат "Стрима года": в эти сложные времена, в эпоху коронавируса, многие из нас находятся в онлайне, в разных точках нашей необъятной земли, и мы решили больше сегодня поговорить, ответить на вопросы, рассказать о том, что мы думаем о тех вещах, которые вышли в 2020-м, поделиться планами на 2021-й. Рассказать о животрепещущих вещах, которые всех волнуют: артиллерия, фугасы, что мы будем с этим делать, что нового ждет наш проект в следующем году. И в простом понятном ламповом формате пообщаться", – отметил операционный директор World of Tanks Антон Панков.

Так в следующем году в World of Tanks появится анонсированный ранее Экипаж 2.0 и новая карта. Кроме того, анонсированы две новые ветки: итальянские и чехословацкие ТТ. Отдельные изменения коснутся "Битвы блогеров", "Стального охотника" и "Боевого пропуска".

Разработчики заявили, что у них есть много идей для развития игры, которых хватит еще на 10 лет вперед. Поэтому во время трансляции сотрудники Wargaming не стали раскрывать все планы.

Но главным сюрпризом оказалось видеообращение к игрокам Чака Норриса. Знаменитый актер недавно стал амбассадором "Новогоднего наступления – 2021" – праздничного режима в World of Tanks.

"Привет, танкисты! Чак Норрис на связи. Я здесь, чтобы сказать, что вы крутые! Почти как я", – поприветствовал игроков Чак.

Актер призвал всех присоединиться к "Новогоднему наступлению – 2021". Этот ивент уже стартовал в игре, и продлится до 11 января. Каждый день пользователи могут получать от Чака Норриса задания. За их выполнение будут давать особые награды, одним из подарков станет сам актер с оригинальной озвучкой в составе экипажа танка.

Полная трансляция "Стрим года"

Напомним, в 2020-м игре World of Tanks исполнилось 10 лет.

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Автор: Сергей Коршунов