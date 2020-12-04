Легендарный актер войдет в состав экипажа танка, а пользователям подарят немецкую САУ.

Чак Норрис стал новогодним амбассадором командной ММО-игры World of Tanks. С 10 декабря по 11 января знаменитый актер будет давать игрокам новые боевые задачи. За их выполнение пользователи получат особые награды.

Как сообщили в Wargaming, Чак Норрис станет частью ивента "Новогоднее наступление — 2021". Всего в рамках мероприятия будет 31 задание. Среди наград за их выполнение будут особый слот для новогодней техники и сам Чак Норрис с оригинальной озвучкой в составе экипажа танка.

"Теперь у любого игрока появилось универсальное оправдание поражению: в команде противника был Чак Норрис. Но это может оказаться правдой. Надеюсь, моим соратникам по "Танкам" нравится решать трудные задачи, поэтому я приготовил для них кое-что по-настоящему крутое!", — говорит Чак Норрис.

Как и в прошлом "Новогоднем наступлении" в этом ивенте пользователям нужно будет коллекционировать украшения для праздничного ангара. Также в игру вернутся Снегурочки, которые будут раздавать особые подарки.

"2020 год подходит к концу, и мы хотим, чтобы он оставил в памяти игроков хороший след. "Новогоднее наступление" — традиционно самое масштабное игровое событие года, и мы надеемся, что оно как следует поднимет игрокам настроение", — говорит Максим Чувалов, глобальный паблишинг-директор World of Tanks.

Более того, в знак признательности за то, что игроки поддерживали World of Tanks весь этот непростой год, при входе в свой аккаунт каждый игрок получит немецкую ПТ-САУ IV уровня – Pz.Sfl.IC с барабаном.

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Автор: Сергей Коршунов