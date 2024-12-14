Голос Белого Волка уже можно было услышать в трейлере.

Ранее мы рассказывали, что Даг Кокл, озвучивший Геральта, заявил, что не знает, появится ли Белый Волк в "Ведьмак 4". Соврал, получается.

CD Projekt RED подтвердила изданию IGN, что Геральт всё таки появится в игре. Но в чём будет заключаться его роль в истории, компания пока умалчивает.

"Геральт появится в игре, но мы не хотим точно раскрывать его роль. Пока что вам придется подождать, чтобы узнать больше."

Также разработчики заявили, что игроки уже могут слышать Геральта в первом трейлере "Ведьмак 4". В самом конце Белый Волк говорит: "Увидимся на пути".

Ранее мы рассказывали, что геймдиректор "Ведьмак 4" Себастьян Калемба полностью разобрал первый трейлер. В нём полно намёков на локации, где будет проходить игра, новых монстров, через что прошла Цири после событий третьей части, а также показывается, насколько опытный Геральт и молодая ведьмачка отличаются друг от друга.

Напомним, что первый трейлер "Ведьмак 4" был показан на премии The Game Awards 2024 в ночь с 12 на 13 декабря. В нём же Цири впервые предстала перед игроками как главная героиня новой игры.

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