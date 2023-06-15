Новых любовных партнеров для Ви разработчики не реализовали.

Дополнение Phantom Liberty к Cyberpunk 2077 будет масштабным. Разработчики реализовали много контента на территории Песьего города — нового района Найт-Сити, который посетят пользователи. Однако есть и один досадный нюанс: CD Projekt RED решила не расширять количество потенциальных любовных партнеров для главного героя Ви. Игрокам придется довольствоваться старыми романами.

Такой информацией поделился директор по работе с общественностью CDPR Марчин Момот. В ответ на одно из сообщений в Twitter он написал: "Хотя мы добавим/изменим тонны нового в игру вместе с выходом Phantom Liberty (как вы отметили в твите выше), романы не будут частью этого. Ви будет сосредоточен на интригах, в которые он ввязался".

В последнем предложении подразумевается основной сюжет, где развяжется политическая драма со спасением президента Новых Соединенных Штатов Америки и предательствами. Напомним, в основной игре Cyberpunk 2077 реализовано шесть потенциальных романтических партнеров для Ви. Чтобы завязать с ними отношения, нужно пройти соответствующую цепочку заданий и выбрать правильные реплики в диалогах. Среди любовных интересов есть четыре женщины и двое мужчин. Возможность завести роман также зависит от голоса и пола главного героя.

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Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробности дополнения

События сюжета добавки разворачиваются до финала истории в основной игре. В повествовании главный герой Ви встанет на службу Новых Соединенных Штатов Америки и займется спасением президента государства.

Дополнение привнесет в Cyberpunk 2077 еще один район, на территории которого будет развиваться сюжет.

Киану Ривз вернется к роли Джонни Сильверхенда, что обусловлено историей. Раз события проходят до финала основной игры, значит персонаж все еще связан с протагонистом. А Идрис Эльба исполнил Соломона Рида, агента ФРУ Новых Соединенных Штатов Америки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Консоли прошлого поколения оставили за бортом.

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