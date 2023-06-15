Именно на этой локации будут разворачиваться события дополнения.

На летней презентации Xbox польская студия CD Projekt RED показала новый трейлер и объявила дату релиза Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. А затем директор по квестам игры Павел Саско появился на расширенной версии шоу. Он подробно рассказал о Песьем городе — новом районе в грядущем дополнении. А еще зрителям показали одну из частей этой неприветливой локации.

События в ролике разворачиваются на Черном рынке. Это людное место, где проворачивают разные незаконные сделки. Здесь можно приобрести киберимпланты и оружие, которые больше нигде не удастся найти.

"Песий город — это часть Найт-Сити, но он имеет свой особый облик и атмосферу. Он находится вне юрисдикции правоохранителей и привлекает чудаков, а также опасных персонажей", — описал Саско новый район в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Директор также рассказал о Курте Хансене, лидере местной преступной группировки. А еще он навел примеры уникальных имплантов. Один из них позволит совершать прыжок в воздухе, другой — менять внешность персонажа в любой момент прохождения. Как будет реализована эта функция, Саско не уточнил.

Разработчики в целом старались сделать Песий город живым местом за счет отсылок, разнообразия и взаимодействий между неигровыми персонажами. Например, на черном рынке можно увидеть сцену с вымогательством и избиением.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробности дополнения

События сюжета добавки разворачиваются до финала истории в основной игре. В повествовании главный герой Ви встанет на службу Новых Соединенных Штатов Америки и займется спасением президента государства.

Дополнение привнесет в Cyberpunk 2077 еще один район, на территории которого будет развиваться сюжет.

Киану Ривз вернется к роли Джонни Сильверхенда, что обусловлено историей. Раз события проходят до финала основной игры, значит персонаж все еще связан с протагонистом. А Идрис Эльба исполнил Соломона Рида, агента ФРУ Новых Соединенных Штатов Америки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Консоли прошлого поколения оставили за бортом.

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