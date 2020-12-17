Разработчики выпустили на PS4 и Xbox One "сырую" игру и теперь пытаются переложить вину на платформодержателей.

Неделю назад состоялся релиз Cyberpunk 2077. Новый блокбастер от создателей "Ведьмака 3" хорошо показал себя на ПК, а вот на консолях PlayStation 4 и Xbox One оказался в очень плохом техническом состоянии.

Постоянные баги, провалы в текстуры, вылеты игры и прочие проблемы привели к тому, что купившие игру на консолях начали массово занижать рейтинг Cyberpunk 2077 на агрегаторе Metacritic. Но вскоре многие стали требовать возврата средств.

Сотрудник издания VentureBeat Джеймс Грабб утверждает, что разработчики ввели игроков в заблуждение, и теперь прикрываются журналистами, а также своими партнерами в лице Microsoft и Sony, чтобы спасти свою репутацию.

CD Projekt и журналисты

Журналист отметил, что до релиза CD Projekt рассылала изданиям пресс-копии Cyberpunk 2077 только для ПК. Как оказалось, на этой платформе игра работает лучше всего. А вот о проблемах с консольными версиями рецензенты даже не догадывались. Кроме того, разработчики сами заявляли, что на консолях игра работает "на удивление хорошо".

Когда перед релизом спало эмбарго, все издания выпустили хвалебные рецензии. Поэтому многие пользователи просто не знали, что игра на PS4 и Xbox One будет в очень плохом состоянии.

Журналист утверждает, что CD Projekt таким образом использовала игровую прессу, чтобы ввести свою аудиторию в заблуждение. А любые трансляции и видео с реальным геймплеем игры нельзя было показывать вплоть до 9 декабря – за день до релиза Cyberpunk 2077.

Более того, до релиза студия ограничила количество изданий, которые получили игру для обзора. Это подтверждает, как сотрудник VentureBeat, так и УНИАН. Мы несколько раз пытались связаться с PR-отделом CD Projekt напрямую и через издателей-партнеров. Но каждый раз разработчики просто не отвечали. В результате мы приобрели обе версии игры – для ПК и PS4, и можем подтвердить, что у консольной версии наблюдается целый ряд серьезных проблем.

CD Projekt подставляет Sony и Microsoft

Руководители студии CD Projekt опубликовали открытое письмо, в котором извинились перед игроками. Разработчики предложили владельцам консольной версии игры подождать два месяца до выхода патчей, в противном случае – вернуть деньги через цифровые магазины на PS4 и Xbox One или же через реальные торговые сети, где приобретались физические копии игры.

Джеймс Грабб утверждает, что студия предложила сделать возврат средств, не обсудив это ни с Sony и Microsoft, ни с ритейлерами, поставив их в неудобное положение. Таким образом, если платформодержатель или магазин по любой причине откажется возвращать за игру деньги, то виноват будет уже он, а не разработчики, выпустившие сырой продукт.

Журналист считает, что своими действиями CD Projekt подрывает репутацию Sony и Microsoft, а также ставит под удар репутацию рецензентов, которые ранее хвалили Cyberpunk 2077.

Грабб заметил, что все эти действия выглядят не случайностью, а политикой компании, когда она пытается переложить свою вину на других. В качестве доказательства он привел недавнюю ситуацию вокруг игры Devotion. В 2019 году этот психологический хоррор был удален с площадки Steam из-за скандала с упоминанием китайского лидера. На днях CD Projekt объявила о релизе Devotion в собственном цифровом магазине GOG. Однако вскоре на официальном аккаунте GOG в Твиттере вышел пост, где было сказано, что "получив много сообщений от геймеров" издатель решил не выпускать игру на данной платформе. Журналист утверждает, что в этом случае, CD Projekt переложила вину за свое решение на "геймеров".

Грабб резюмировал, что если студия продолжит вести себя подобным образом, то в будущем ей будет сложнее найти бизнес-партнеров, а игроки и СМИ будут скептически относится к следующему проекту разработчиков.

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Автор: Сергей Коршунов