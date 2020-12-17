Баги – не самое страшное. Почему не стоит играть в Cyberpunk 2077 прямо сейчас

Спустя 25 часов игры в Cyberpunk 2077 мы осознали, что не можем рекомендовать никому новый ролевой экшен от создателей "Ведьмака 3". Если хотите узнать почему — читайте наш свежий материал.

Cyberpunk 2077 была без преувеличений самой ожидаемой игрой 2020 года. Каждую новость о свежей экшен-RPG от CD Projekt RED пользователи читали с большим удовольствием, а потом еще часами обсуждали всякие детали в комментариях. Похожий ажиотаж вокруг проекта по новой интеллектуальной собственности лично мне не удается вспомнить. Да даже сиквелы популярных франшиз обычно ждут не так рьяно, как Cyberpunk 2077.

Читайте также10 интересных фактов про персонажа Киану Ривза в Cyberpunk 2077

CD Projekt RED, в свою очередь, постоянно подогревала интерес к проекту с помощью агрессивного маркетинга. Куча интервью, трейлеров, огромные баннеры в крупных городах, реклама на Таймс-Сквер — все это вызывало у игроков неподдельное желание прикоснуться к новой экшен-RPG от создателей The Witcher 3: Wild Hunt.

И вот после трех переносов Cyberpunk 2077 поступила в продажу. Редакция УНИАН уже опробовала проект и готова смело заявить: запасайтесь терпением. На текущий момент играть в новое творение CD Projekt RED мы не рекомендуем никому. А вот через полгода — другое дело, ведь тогда Cyberpunk 2077 будет ощущаться полноценным шедевром. С чем связаны наши рекомендации, и что не так с долгожданной экшен-RPG — рассказываем в сегодняшней статье.

Ошибочный релиз

Я провел в Cyberpunk 2077 около 25 часов и вот что хочу сказать: CD Projekt RED следовало еще во время первого переноса сместить дату релиза на 2021 год. Игра тогда наверняка была в состоянии полуфабриката и нормально работала лишь на бумаге. Создатели, скорее всего, понимали, сколько нужно времени на исправления и улучшения проекта. Об этом свидетельствуют анонимные заявления сотрудников CDPR, которые жаловались на Reddit и в личной беседе с журналистом Джейсоном Шрайером на переработки и состояние Cyberpunk 2077. Тогда они говорили, что выпустить проект в нормальном виде до конца 2020 года никак не получится, и его будут еще долго править патчами. Так оно, собственно, и произошло.

Руководство польской студии, скорее всего, спешило обеспечить хорошие показатели в финансовом отчете и успеть к релизу новых консолей. Даже странно, что CDPR не решилась выпустить Cyberpunk 2077 в ноябре, а взяла еще три недели на полировку. Видимо, разработчики нашли какие-то критические ошибки, из-за которых игра либо отказывалась запускаться, либо вылетала каждые несколько минут. Иного объяснения у меня нет, ведь этот перенос точно не был связан с итоговой полировкой. На текущем этапе Cyberpunk 2077 очень забагована и технически сырая. Зашкаливающее количество ошибок заставляет постоянно думать о том, чтобы отложить прохождение игры до лучших времен.

За 25 часов в "Киберпанке" я повстречал весь спектр технических недочетов. Мой любимый — сломанный скрипт в сюжетной миссии, который не позволял ее завершить. Благо все починилось после возвращения на контрольную точку. Но давайте я повторюсь: речь о центральной квестовой цепочке — той части игры, которая должна быть отполирована до блеска, ведь именно ради нее многие люди покупали Cyberpunk 2077. Такие проблемы попросту недопустимы. Они не должны существовать в ААА-продукте, который продается за полновесные $60.

К другим багам, увиденным мной в проекте, относятся рваные анимации у NPC, мерцания экрана (я уж похолодел и начал переживать за видеокарту), объекты окружения, которые появляются прямиком на глазах, оружие, висящее в воздухе, враги с функцией телепорта и застывшие в неестественной позиции неигровые персонажи. А один раз я увидел автомобильный брейк-данс: машина ни с того, ни с сего подлетела в воздух, несколько раз перевернулась и упала на прежнее место.

Все вышеперечисленные баги, кроме сломавшегося скрипта, не критичны и их можно стерпеть, однако так везет далеко не всем. В сети полно сообщений от людей, у которых Cyberpunk 2077 вылетает в ключевых моментах. Порой это случается по нескольку раз в одном месте, и перезагрузка ничего не решает. Продолжать прохождение в таких условиях становится невозможно, а значит выход один — возврат средств. Жаль только, что возврат впечатлений запросить не получится. В своем текущем состоянии Cyberpunk 2077 может подарить совсем не те эмоции, на которые рассчитывает игрок. И это мы поговорили лишь об ошибках. Дальше — больше!

Это не мы такие, это консоли старые

Я играл в Cyberpunk 2077 на ПК, то есть в лучшую версию. Но даже к ее оптимизации возникают определенные вопросы. Моя система обладает не флагманским железом, но справляется со всеми проектами в 1080р при максимальных настройках. В случае с Cyberpunk 2077 пришлось отключить часть «прожорливых» эффектов, чтобы обеспечить 60 кадров/с. Правда, просадки в отдельных битвах все равно наблюдались. Однако это мелочи по сравнению с версиями игры для PS4 и Xbox One.

В день релиза мы приобрели дополнительно версию для PS4. Сначала мы ее опробовали на PlayStation 5. Нужно заметить, что отдельного улучшающего патча для консоли нового поколения CD Project не выпустили. Поэтому на PS5 игра выглядит не лучшим образом, хотя работает более-менее стабильно. Правда и тут случались баги и вылеты.

А после жалоб от владельцев консолей прошлого поколения, мы запустили игру на PlayStation 4 Slim. И здесь Cyberpunk 2077 представляет собой до безобразия сырой кусок кода. Игра работает в разрешении 720р, обладает замыленными текстурами и обеспечивает более или менее стабильные 30 кадров/с только в спокойные моменты. Когда дело доходит до драк, частота кадров снижается до неприемлемых 15-20 FPS. Перестрелки порой превращаются в слайд-шоу, от которого попросту нереально получать удовольствие.

Вы скажете: "Плевать на графику и FPS, деды и не с таким сталкивались на своих "Пентиумах", главное атмосфера, сюжет и погружение в игру". Так вот с этим тоже есть проблемы. Приведу пример, все мы привыкли, что для экономии ресурсов разработчики часто используют одинаковые модели NPC. К примеру, в "Ведьмаке" Геральт мог увидеть в Велене старуху, что давала квест, а потом встретить точно такую модель персонажа где-нибудь на Скеллиге – на другом конце карты. Это вполне нормально. Но в Cyberpunk 2077 половина прохожих в Найт-Сити – близнецы или клоны. Никаких преувеличений, я иду по городу, обхожу толстяка, который вальяжно шагает по тротуару, а впереди идет точно такой же. Причем еще она его копия идет мне навстречу. Оборачиваюсь, а за первым толстяком идет еще один его "близнец"! Мимо пробежала девушка, а за ней еще одна точно такая же. Они выглядят одинаково, одеты одинаково и у них походки одинаковые. Это выглядит халтурно и только рушит всю атмосферу. Ведь Найт-Сити не город клонов.

Вы ответите, что всему виной железо 7-летней давности на PS4, которое не справляется с таким масштабным и проработанным городом, вот разработчики и дублировали NPC, чтобы приставке было легче. Тогда у меня встречный вопрос: насколько мощное и современное должно быть железо, чтобы враги в Cyberpunk 2077 после смерти не вставали и не стреляли в Ви. Или хотя бы не разговаривали с ним после того, как их убьют в перестрелке. Это же никуда не годится.

Но если в начале прохождения баги случаются сравнительно нечасто, то ближе к финалу их количество сметает все границы дозволенного. Я искренне не понимаю, как CD Projekt RED могла настолько безответственно подойти к реализации консольных версий игры (а точно такие же проблемы, судя по отзывам игроков есть и на Xbox One). Если они понимали, что Cyberpunk 2077 слишком тяжелая и сложная игра для старого железа базовых PS4 и Xbox One, то нужно было отменить релиз на этих устройствах. Выпустили бы игру на ПК, а через год портировали бы ее на PlayStation 5 и Xbox Series X.

Однако CD Projekt так не поступила. Более того, студия рассказывала, как хорошо работает игра на старых консолях, а потом еще анонсировала лимитированную версию Xbox One S в стиле Cyberpunk 2077. Это же настоящее издевательство!

Мы не советуем проходить сейчас Cyberpunk 2077 на базовых PS4 и Xbox One. Как минимум стоит подождать конца февраля, пока студия не выпустит обещанные патчи. А лучше дождаться версию игры для консолей нового поколения или пройти ее на ПК. Хотя помимо халтуры и багов в игре есть и другие проблемы.

Проблемы прочего характера

Помимо отвратительной технической реализации, в Cyberpunk 2077 есть и другие недочеты. К таковым в первую очередь относится физика транспорта и управление им. Ездить попросту некомфортно: на скорости 60-70 км/ч машины легко уходят в занос, выровнять их сложно, а радиус поворота слишком большой. Я понимаю, что разработчики старались сделать вождение менее аркадным, но получилось плохо, и этот аспект нужно исправить.

Стелс в игре то слишком скучный, то превращается в нереальное испытание. Всему виной некорректная расстановка врагов на отдельных локациях и маршруты их передвижения. Противники могут упереться в стенку и замереть в такой позиции, стоять на месте и постоянно поворачиваться в разные стороны или просто смотреть на дверь, в которую должен войти игрок. Такое не случается постоянно, но искусственный интеллект в Cyberpunk 2077 явно нуждается в доработках. Да и количество фраз, которые произносят враги во время поиска Ви, не мешало бы увеличить.

Еще мне не понравилось, что на поздней стадии игры баланс начинает крениться в сторону хакинга. Нетраннер может просто стоять на дистанции, сканировать местность, жонглировать скриптами и с легкостью устранять врагов. Нужно лишь запастись соответствующим снаряжением и пачкой способностей. А если действовать аккуратно, то даже вражеские взломщики ничего не сумеют противопоставить Ви.

И не факт, что я обнаружил все геймплейные проблемы. Возможно, ближе к финалу всплывут еще какие-то недочеты. Они не особо серьезные и легко подвергаются правкам. Но CDPR наверняка сначала будет заниматься техническим состоянием и непонятно, когда наступит очередь для улучшений игрового процесса.

Важные мелочи и не только

Последний пункт, пожалуй, наименее значимый, но упомянуть о нем стоит. Все дело в том, что Cyberpunk 2077 нужны небольшие добавки, которые способны улучшить игру. Например, в процессе прохождения почему-то нельзя менять внешность, хотя все заставки подаются с видом от первого лица. Посмотреть на себя можно только в меню и при включении специальных зеркал. Еще неплохо бы реализовать воздушное такси, чтобы пользователи любовались Найт-Сити с высоты. Город ведь шикарно стилизован и предельно детализирован, поэтому исследовать его одно удовольствие. Не меньше напрашиваются танцы в клубах и ставки на подпольные бои.

Если говорить о каких-то более весомых улучшениях, то для начала стоит вернуть систему метро. Ее вырезали из финальной версии, хотя курсирующие по Найт-Сити вагоны остались. Разработчикам также стоит задуматься о добавлении NPC собственного распорядка дня, чтобы они не ощущались стандартными декорациями. Ну и кастомизацию транспорта тоже стоит прикрутить, ведь в игре реализовано много машин, однако их внешний вид понравится далеко не каждому пользователю.

Послесловие

А знаете, что самое печальное во всем этом? Cyberpunk 2077 обладает ощутимыми задатками настоящего шедевра. Сюжет в проекте цепляет, словно клещами, и с каждой миссией градус интереса только повышается. Диалоги — одни из лучших, которые я когда-либо слышали в играх. Они живые, емкие и в то же время всегда несут в себе какую-то информацию. Когда слушаешь беседы между героями, то ни одну реплику не хочется перематывать. Однако никто это не обсуждает. Благодаря действиям самих разработчиков, все профильные СМИ говорят только о том, как CD Projekt обманула ожидания игроков и выпустила сырой продукт. И наша рекомендация в этом случае останется неизменной: ждите патчей, чтобы не испортить себе впечатление.

А мы уже готовим полноценный обзор и скоро расскажем о том, чем хороша новая игра от CD Projekt.

Назар Степорук

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter