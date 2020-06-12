Шутер Call of Duty: Modern Warfare стал временно бесплатным
В мультиплеерном режиме шутера Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные. Акция стартует сегодня и продлится до 15 июня.
Об этом на своем официальном сайте сообщил издатель игры – компания Activision Blizzard.
В бесплатный период пользователям будут доступны пять сетевых карт, а также соревнования в режиме «Огневой контакт» в формате 3 на 3. Сыграть бесплатно в мультиплеерный режим Modern Warfare можно будет через клиент Call of Duty: Warzone.
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Кроме того, стандартное издание Call of Duty: Modern Warfare на ПК получило скидку в 25%. А цена на игру в комплекте с боевым пропуском снизилась на 20%.
Что такое Call of Duty: Modern Warfare
Call of Duty: Modern Warfare – это шутер от первого лица, который вышел в 2019 году, как перезапуск серии Modern Warfare. За основу игровых конфликтов были взяты гражданская война в Сирии, Иракская война, а также конфликт на востоке Украины – его можно встретить в кооперативном режиме.
Напомним, в магазине цифровой дистрибуции GOG стартовала раздача стелс-экшена Hitman: Absolution. Получить игру бесплатно можно до 15 июня.