Игру Hitman: Absolution можно получить бесплатно в GOG

Раздача стелс-экшена про наемного киллера продолжится до 15 июня.

В магазине цифровой дистрибуции GOG стартовала раздача игры Hitman: Absolution. Получить бесплатно стелс-экшен про наемного киллера можно будет до 15 июня.

Трейлер Hitman: Absolution

О чем Hitman: Absolution

Hitman: Absolution – это пятая часть знаменитой серии стелс-экшенов про наемного убийцу, известного, как Агент 47. По сюжету, Агенту 47 предстоит ликвидировать своего бывшего координатора, Диану, и привести в Агентство некую девушку по имени Виктория. В Absolution враги научились разоблачать маскировку киллера, что усложнило прохождение и сделало игровой процесс более интересным. Игра вышла в 2012 году на ПК, Xbox 360 и PlayStation 3. На агрегаторе Metacritic ПК-версия Hitman: Absolution получила 79 баллов от критиков и 7,1 балла от игроков.

Получить игру бесплатно можно здесь.

Напомним, вчера на презентации Future of Gaming студия IO Interactive анонсировала игру Hitman 3. Она станет заключительной частью трилогии World of Assassination.

Трейлер Hitman 3

Hitman 3 выйдет в январе 2021 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox series X и ПК.

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