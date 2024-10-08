Игра выйдет 25 октября, в том числе сразу в сервисе подписки Game Pass.

Издательство Activision представило на суд публики launch-трейлер Call of Duty Black Ops 6, приуроченный к скорому выходу ожидаемого шутера. В ролике нам показали геймплейные кадры со взрывами, поездками на мотоциклах и зомби.

За разработку сюжетной кампании отвечала Raven Software (Black Ops Cold War, Singularity). Многопользовательскую составляющую и режим "Зомби" доверили студии Treyarch. В онлайне на старте будет 16 карт – 12 основных и еще 4 для режима Strike.

Действие Call of Duty: Black Ops 6 происходит в начале 1990-х годов вскоре после окончания Холодной войны. Создатели игры описывают ее как шпионский триллер с "мозголомным сюжетом в лучших традициях Black Ops, не скованный никакими правилами".

Одним из главных нововведений Black Ops 6 станет система передвижения под названием Omnimovement, которая позволит плавно и реалистично бегать, скользить и нырять в любом направлении – как герой Max Payne. А еще это первая Call of Duty, которая потребует постоянного подключения к сети даже для одиночной кампании.

Релиз шутера запланирован на 25 октября. В список целевых платформ входят ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S/X. Впервые в серии новая Call of Duty выйдет сразу в сервисе подписки Game Pass.

Ранее УНИАН публиковал календарь самых ожидаемых игровых релизов октября. Помимо Call of Duty в этом месяце каждый найдет себе что-то по вкусу – от масштабных RPG и атмосферных приключений до сурвайвл-хорроров и интерактивного кино.

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