Таким мнением поделился Роберт Боулинг.

Новые части Call of Duty выходят ежегодно и, согласно финансовым отчетам Activision Blizzard, франшизу не планируют снимать с конвейера. В прошлом году продолжение серии в лице Vanguard получилось откровенно слабым. Игра отметилась короткой и скучной историей, а также отвратительным дизайном карт и плохо настроенным балансом в мультиплеере. На этом фоне своим мнением о Call of Duty поделился Роберт Боулинг. С 2006 по 2012 год он был творческим стратегом серии в Infinity Ward. По словам разработчика, франшиза нуждается в "оживлении".

Сначала о франшизе высказался инсайдер ModernWarzone: "Call of Duty находится в разрухе. От Warzone до Vanguard, от профессиональной лиги до любительской. Все это сейчас в ужасном состоянии".

Ему ответил Роберт Боулинг: "Пришло время строить [Call of Duty] с нуля. Нам нужна не просто итерация, нам нужно оживление. Должен вернуться фокус на основной геймплей, а не на потоки контента. Мы [в Infinity Ward] относились к нашим игрокам, как к сообществу, а не как к потребителям. Мы собирали обратную связь о картах, а не о внутриигровом магазине".

Почему мнение Роберта Боулинга важно

С 2006 по 2012 год был "золотой век" Call of Duty, когда вышли лучшие части серии. Разработчик занимал высокую должность в Infinity Ward и внес свою лепту в развитие франшизы.

Сейчас Боулинг руководит студией Midnight Society, которая трудится над новым соревновательным ААА-шутером. На такую высокую должность не назначат человека без знания жанра, а значит — его критика в сторону нынешнего положения Call of Duty более чем оправдана.

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