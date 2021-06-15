3 сентября игра The Medium станет доступна на PS4 и PS5

Психологический хоррор The Medium выйдет 3 сентября на PS4 и PS5. До этого игра была консольным эксклюзивом Xbox Series X.

О релизе игры на приставках PlayStation разработчики сообщили в новом трейлере.

Трейлер The Medium

Коротко про The Medium

Хоррор рассказывает о девушке-медиуме по имени Марианна. Она может перемещаться между материальным миром и миром духов. По сюжету героиню преследует видение убийства ребенка. Чтобы разобраться в происходящем, Марианна отправляется в заброшенный отель-пансионат, где и разыгралась страшная трагедия.

Изюминкой игры стал разделенный экран, где одновременно показываются два мира. Игроку нужно постоянно переключаться между реальностью и миром призраков – покидать свое тело, чтобы попасть в места, недоступные человеку. В мире духов много опасностей от которых придется защищаться.

Саундтрек к игре написал легендарный композитор Акира Ямаока, известный своей музыкой к серии хорроров Silent Hill.

Изначально The Medium вышла 28 января на ПК и Xbox Series X. На агрегаторе Metacritic консольная версия хоррора получила 71 балл от профильных СМИ и 7,3 балла от игроков.

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Автор: Сергей Коршунов