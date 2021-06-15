Релиз The Medium на консолях PlayStation состоится 3 сентября / фото Bloober Team
Психологический хоррор The Medium выйдет 3 сентября на PS4 и PS5. До этого игра была консольным эксклюзивом Xbox Series X.
О релизе игры на приставках PlayStation разработчики сообщили в новом трейлере.
Трейлер The Medium
Коротко про The Medium
- Хоррор рассказывает о девушке-медиуме по имени Марианна. Она может перемещаться между материальным миром и миром духов. По сюжету героиню преследует видение убийства ребенка. Чтобы разобраться в происходящем, Марианна отправляется в заброшенный отель-пансионат, где и разыгралась страшная трагедия.
- Изюминкой игры стал разделенный экран, где одновременно показываются два мира. Игроку нужно постоянно переключаться между реальностью и миром призраков – покидать свое тело, чтобы попасть в места, недоступные человеку. В мире духов много опасностей от которых придется защищаться.
- Саундтрек к игре написал легендарный композитор Акира Ямаока, известный своей музыкой к серии хорроров Silent Hill.
Изначально The Medium вышла 28 января на ПК и Xbox Series X. На агрегаторе Metacritic консольная версия хоррора получила 71 балл от профильных СМИ и 7,3 балла от игроков.