Мертвая девочка и монстры в партийном доме отдыха. Обзор The Medium

В стане ужастиков прибыло. Польская студия Bloober Team выпустила The Medium — свою самую амбициозную и дорогою игру. УНИАН прошел ее и готов поделиться впечатлениями в сегодняшнем обзоре.

В The Medium было очень сложно поверить. После откровенно неудачной Layers of Fear 2 и спорной Blair Witch казалось, что муза отвернулась от Bloober Team. Создавалось ощущение, словно сценаристы польской студии исписались, а геймдизайнеры больше не могут придумать интересных механик и аккуратно приспособить их к жанру хорроров. И хотя компания постоянно называла The Medium своей самой амбициозной и дорогой игрой, мы в УНИАН смотрели на нее с изрядной долей скептицизма. Однако это не причина пропускать проект, тем более один из первых консольных эксклюзивов Xbox Series X. Наша редакция прошла свежий ужастик и была приятно удивлена. Bloober Team, конечно, не совершила революцию в жанре, но из творческого кризиса точно вышла. Остальные подробности читайте в нижеизложенной рецензии.

Все началось с мертвой девочки

Главная героиня Марианна, будучи медиумом, с самого детства видела один и тот же сон. Неизвестная девочка бежит по лесу от преследователя, достигает реки и не решается пригнуть в воду. Затем подходит мужчина в кожаных перчатках, достает пистолет и спускает курок. Впрочем, загадочное убийство — не единственная проблема главной героини. Она всегда видела духов и жила одновременно в двух мирах — реальном и потустороннем. Только приемный отец Марианны Джек понимал ее дар и старался поддерживать дочь.

День, когда он умер, стал для героини худшим в жизни. Сначала довелось смириться с потерей самого близкого человека, а потом позвонил неизвестный мужчина. Он представился Томасом и сказал, что знает о способностях Марианны. Якобы девушка — последняя надежда на спасение света, который еще не полностью покинул этот мир. Мужчина пообещал дать ответы на вопросы, тревожащие героиню с самого детства, но взамен она должна приехать в заброшенный партийный дом отдыха «Нива».

Вот так и начинается сюжет The Medium: игрок провожает Джека в последний путь, а потом бросается на поиски Томаса. Дальше стартует расследование, которое приведет Марианну к нескольким неожиданным и не самым приятным открытиям. По крайней мере, таковыми их пытались представить разработчики, но я после трети прохождения почти полностью разгадал концовку. Зато по пути к ней игра смогла несколько раз удивить и порадовать тем, как петляет история. В ней поднимается немало важных тем: сражения с внутренними демонами, самопожертвование, способность смириться с потерей родных и так далее. Отдельные мотивы, как семейные проблемы, ощущаются избитыми, но даже их удачно разбавили военной тематикой.

Основная сюжетная линия с расследованием событий, которые когда-то произошли в «Ниве», выстроена неплохо. Сценаристы постоянно поддерживают интригу и порционно выдают ответы на важные вопросы. Правда, в первые два часа они слишком плотно завесили стены чеховскими ружьями. В результате выстрелили только самые важные, а остальные создали пускай и несущественные, но все же заметные логические пробелы в истории. Над подачей сюжета Bloober Team тоже отлично поработала: в самом начале прохождения становится ясно, что Марианна рассказывает кому-то о пережитых злоключениях в «Ниве». Своими закадровыми комментариями она регулярно двигает сюжет вперед, а самые главные события демонстрируются через заставки и воспоминания. Последние входят в число коллекционных вещей и представляют собой образы, которые можно оживить при взаимодействии с определенными предметами.

Вообще, в The Medium хорошо потрудились над лором. Если его изучить, то будет гораздо проще расшифровать недосказанности, которые намерено оставлены в сюжете. Но чтобы сделать это, нужно искать разные коллекционные предметы: открытки, записки, эхо прошлого, вырезки из дневников и так далее. Да, все они короткие и почти всегда вмещают диалог из нескольких строчек или абзац текста. И все же я прекрасно понимаю, что не всем захочется тщательно обыскивать окружение и постоянно применять интуицию в попытках понять, а не остались ли на локации неизученные интерактивные точки.

Легкий мозговой штурм

В The Medium игрокам предстоит управлять Марианной с видом от третьего лица. Камера в проекте всегда закреплена в верхнем или нижнем углу локации, что сразу навевает воспоминания о первых Resident Evil. Ракурс в преимущественном большинстве случаев подобран удачно, хотя без исключений не обошлось. Основная часть игровых локаций имеет линейную структуру, однако иногда приходится бродить по обширным помещениям, куда ведут несколько соединенных между собой коридоров. Обычно в такие моменты сталкиваешься с головоломками, которые решаются в три или четыре шага. Почти всегда они сводятся к тому, что пользователь ищет нужные предметы, а потом открывает проход дальше.

Любителям комплексных пазлов в стиле The Witness и Machinarium новый хоррор Bloober Team, скорее всего, покажется детской забавой. Однако загадки в The Medium обладают своими преимуществами. Во-первых, они отлично разбавляют темп игры и помогают немного снизить градус напряжения. Во-вторых, решение загадок часто завязано на системе интерактивных точек, как в классических квестах. Игрок подходит к маркеру, нажимает клавишу и перед ним появляется, например, часть стены или стол. На открывшемся экране обязательно будет несколько предметов, с которыми можно взаимодействовать или добавить их в инвентарь, чтобы применить в другом месте.

В-третьих, больше половины загадок в The Medium построены на основной особенности игры – одновременных путешествиях в двух мирах.

Сплит-скрин для одного

Возможность исследовать два мира возникает и пропадает строго по скриптам в определенные моменты прохождения. Потусторонняя реальность отличается не только более мрачным окружением, но и отдельными геймплейными механиками. Она включает места с сосредоточиями энергии, которую способна накапливать Марианна. После этого главная героиня получает возможность использовать духовный барьер, чтобы пройти через преграду в виде опасных бабочек, или совершить взрыв. Это помогает восстановить электричество и защититься от монстра по имени Пасть, который обитает на территории «Нивы» в потусторонней реальности. Да, вы все правильно поняли – бегство и прятки от монстров в The Medium тоже присутствуют.

В первом случае нужно просто удирать по единственно правильному маршруту, а если совершить ошибку, то монстр схватит и убьет Марианну. А во время пряток необходимо красться, выжидать за преградами и задерживать дыхание, если чудовище подходит слишком близко. Эти моменты добавляют напряжения, но только поначалу — опытный игрок быстро поймет, как они устроены, и перестанет бояться. Кроме того, именно во время пряток и побегов от монстров камера выбирает не самое удачное положение. Здесь же уместно рассказать о «сражениях», которые упоминались разработчиками The Medium. Под ними имелись ввиду моменты с применением боевых механик, выполненных на одноклеточном уровне. Если их вырезать, то проект уж точно ничего не потеряет.

На этом особенности раздвоения реальности не заканчиваются. Кроме накопления энергии, Марианна обладает еще одним умением – возможностью отделяться от тела и в течение краткого периода путешествовать только по миру духов. Это полезно, когда в потусторонней реальности проход открыт, а в человеческой — заблокирован дверьми или баррикадой. Обычно в такие моменты необходимо побродить по окрестностям и придумать, как сделать так, чтобы и в реальном мире можно было добраться до нужного места. Но лично меня механика с раздвоением экрана удивила тем, как меняется восприятие игры. Пришлось долго приучать себя концентрироваться сразу на двух мирах, и это весьма необычный опыт.

Так звучит страх

Вышеупомянутые побеги и прятки от монстра — это отнюдь не самый важный элемент The Medium, как хоррора. Атмосфера в игре нагнетается разнообразными способами. Сюда входят и психологическая драма в сюжете, и редкие, но удачные скримеры, и ощущение одиночества в неприятном заброшенном месте, и постоянная смена обстановка, вызывающая тревогу. На все это легкими мазками ложится умопомрачительная музыка композиторов во главе с Акирой Ямаокой. Саундтрек в разы усиливает тягостную, грустную и одновременно давящую атмосферу The Medium.

Даже хорошо детализированное окружение вкупе с неплохой графикой и стилистикой с закосом под реализм не так влияет на нее, как музыкальное сопровождение. За отличную картинку, кстати, приходится платить производительностью. На моем ПК с i7-9750HF и GTX 1660Ti на максимальных настройках наблюдались регулярные подтормаживания, а порой кадровая частота опускалась ниже 30 fps.

Плюсы и минусы

В целом мне понравилась The Medium благодаря отлично выстроенной истории, гнетущей атмосфере и головоломкам с применением раздвоенной реальности. Игра не лишена минусов, и кому-то они могут показаться очень даже весомыми. Наверняка не всем понравится подача лора через записки, а также взаимодействие с интерактивными точками, как в квестах. И все же я призываю закрыть глаза на эти недостатки и попробовать The Medium — хотя бы через некоторое время, когда проект появится на распродаже.

Оценка УНИАН: 8/10

Назар Степорук

