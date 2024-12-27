За этот год игру купили миллион раз.

Разработчики NieR: Automata объявили, что мировые продажи экшена превысили девятимиллионный тираж. В начале года цифра составляла восемь миллионов, всего за 10 месяцев игра привлекла ещё миллион игроков.

Об этом авторы рассказали в своих социальных сетях, подчеркнув, что учитывались как цифровые продажи, так и физические издания. Столь длительный интерес к проекту сохраняется отчасти благодаря частым скидкам: с момента релиза в феврале 2017 года NieR: Automata нередко появляется на распродажах по сниженной цене.

NieR: Automata продолжает привлекать новых игроков уникальным сочетанием экшена, глубокого сюжетного наполнения и необычной эстетики.

Видео дня

Релиз NieR: Automata состоялся в 2017 году, и за прошедшее время игра неоднократно получала похвалу за глубокую историю, впечатляющую атмосферу и необычные концовки.

Ранее мы рассказывали, что за 2024 год в Steam вышло 19 тысяч новых игр. Это рекорд за всё время существование магазина.

Также прошёл слух, что Metal Gear Solid Delta, ремейк MGS 3: Snake Eater, может выйти уже в феврале следующего года.

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