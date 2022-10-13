В игре будет вид, словно из нагрудной камеры.

Доблестные украинские защитники сняли множество видео ожесточенных боев с оккупантами. В большинстве случаев они вешали камеру либо на грудь, либо на голову. Благодаря этому удавалось увидеть все подробности битв. Разработчик одиночка из Франции Александр Спиндлер трудится над шутером в таком формате. Все события в игре будут демонстрироваться, словно из нагрудной камеры. А еще одной особенностью проекта станет реализм.

Недавно Спиндлер опубликовал на личном аккаунте в Twitter небольшой геймплейный ролик ранней версии своего шутера. На видео демонстрируется, как главный герой участвует в перестрелках с противниками в полуразрушенных и заброшенных зданиях. Окружение в игре ощущается невероятно реалистичным за счет текстур, освещения и приглушенной стилистики. А отсутствие интерфейса еще сильнее делает шутер похожим на настоящие бои.

Для устранения противников протагонист использовал только пистолет. Стрельба в игре нуждается в доработке. Анимации слишком дерганные, а отдача явно завышена. Да и обнаруживать врагов посреди реалистичного окружения тяжело. В ролике местонахождение противников удавалось определить только по дульным вспышкам при ведении стрельбы.

Видео дня

Как именно будет называться шутер, и когда он выйдет, пока непонятно. Спиндлер разрабатывает его своими силами, поэтому процесс может затянуться.

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