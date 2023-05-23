В игре пользователи попытаются стать фараонами.

Как и сообщал инсайдер billbil_kun, студия Creative Assembly и издательство SEGA анонсировали Total War: Pharaoh — продолжение знаменитой стратегической серии, посвященное Древнему Египту.

В игре показана эпоха Нового царства после смерти фараона Мернептаха, когда началась борьба за власть, а государство оказалась перед вызовами эпохи Бронзового века. Пользователям предстоит возглавить одну из фракций и попытаться создать свою империю. Главная цель — стать последним великим фараоном Древнего Египта.

При прохождении кампании главными вызовами станут общественные беспорядки, захватчики и погодные условия. Последние будут одной из центральных особенностей Total War: Pharaoh. Пользователям придется справляться с последствиями песчаных бурь и сильных дождей. А на поле боя большое значение будет иметь применение огня, так как он будет распространяться на местности.

Всего в проекте реализовано восемь лидеров, каждый из которых возглавляет определенную фракцию. У них есть свои уникальные черты, влияющие на стиль игры. Пользователи смогут выбрать предводителя, согласно своим предпочтениям.

Другие подробности Total War: Pharaoh

Разработчики пообещали большое количество возможностей для настройки кампании. Персонализация позволит определить стартовые позиции фракций, наличие стихийных бедствий и так далее.

Карта Египта воссоздана в соответствии с историческим периодом в игре и тщательно детализирована.

Total War: Pharaoh выйдет в октябре 2023 года на ПК, точная дата релиза пока не сообщается.

Стратегия продается в трех изданиях – стандартном, Deluxe и Dynasty. Второе включает 1 набор фракций, а последнее — сразу 3 и отдельную кампанию. Обе версии также содержат саундтрек.

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