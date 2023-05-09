В игре будут подниматься темы, которые не подходят для детей.

Космическая экшен-RPG Starfield от Bethesda Game Studios постепенно движется к релизу. Это подтверждает присуждение игре возрастной отметки от рейтингового агентства ESRB.

Проект отнесли в категорию "М" (17+, только для взрослых). В описании сказано, почему Starfield не подходит для людей младше указанного возраста. Грядущая экшен-RPG включает возможность употреблять наркотик "Аврора", которому также уделено место в сюжете. Пользователи посетят лаборатории, где производят запрещенное вещество.

После боев рядом с врагами остаются лужи крови, а еще она может брызгать во время схваток. К элементам жестокости относятся и крики противников, получивших ранение.

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Отдельно отмечены постельные сцены и разговоры после секса. Описание Starfield от ESRB включает некоторые примеры реплик: "Жизнь — это болезнь, передающаяся половым путем, которая на сто процентов смертельна; Я за то, чтобы быть немного диким, но в следующий раз давайте попробуем без реактивных ранцев". К этому перечню добавляются традиционные для игр со "взрослым" рейтингом нецензурные слова.

Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S 6 сентября 2023 года.

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