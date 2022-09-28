В ролике показывается завязка истории.

Asobo Studio и Focus Entertainment активно готовятся к релизу приключенческой игры A Plague Tale: Requiem, продолжения A Plague Tale: Innocence. Разработчики выпустили новый трейлер, который посвятили истории в грядущем проекте, в частности, завязке.

Сначала на видео показывается, как главная героиня Амиция и ее брат Гуго попытались начать новую жизнь после минувших ужасов. Однако болезнь мальчика снова начала прогрессировать. Сестра пытается ему помочь, но сталкивается с множеством препятствий.

Гуго утверждает, что ему нужно попасть на загадочный остров, где он сможет исцелиться. Вот только земли Франции снова охватила чума, крыс стало больше, и теперь они опаснее. В одном из моментов Амиция просит брата использовать свою силу и прекратить нападение большой орды этих животных.

Отдельное внимание в трейлере акцентируется на персонажах. Амицию и Гуго сопровождает их старый знакомый Лукас, однако будут и новые герои. Один из них воин, а вторая — судя по всему, цыганка.

A Plague Tale: Requiem — основные подробности

События в сиквеле развиваются после истории Innocence. Главные герои отправились в южные регионы Франции, но из-за болезни Гуго им снова пришлось выживать посреди чумы.

Основная цель в Requiem — поиски загадочного острова. По пути Амиции предстоит сражаться с вражескими солдатами и узнать тайну родового проклятия.

Геймплей во второй части улучшили и обогатили новыми механиками. Например, у Амиции появилось больше приспособлений для отвлечения внимания и устранения противников. Гуго получил свою роль в бою — он умеет сканировать местность с помощью крыс и показывать расположение врагов.

A Plague Tale: Requiem выйдет 18 октября 2022 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch (облачная версия).

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