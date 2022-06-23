Игру выпустят в текущем году, как и было обещано.

Asobo Studio и Focus Entertainment опубликовали геймплейную демонстрацию A Plague Tale: Requiem, сиквела A Plague Tale: Innocence. В ролике показали сражения, фрагменты скрытного прохождения, изучение окружения и сюжетные эпизоды. Разработчики также раскрыли дату релиза — игра станет доступна 18 октября 2022 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch (облачная версия).

На видео сначала показывается, как главные герои, Амиция и Гуго, прибыли в какой-то лагерь. Здесь они попытались разузнать об острове с двумя большими горами. Поиски информации прервали солдаты, которые охотятся за протагонистами.

Сестру с братом обнаружили, поэтому им пришлось поспешно убегать. После постановочного эпизода с преследованием в ролике демонстрируются две секции со сражениями и скрытным прохождением. Сначала Амиция и Гуго пытаются справиться с врагами в просторной комнате с колоннами, а затем — на открытой каменистой местности.

Арены для сражений стали просторнее — появилось больше места для маневров и пряток. Скрытное прохождение в Requiem фундаментально не изменилось по сравнению с Innocence, однако оно обросло разными улучшениями и дополнительными элементами.

Гуго теперь умеет сканировать местность и видеть силуэты врагов. Амиция получила несколько новых приспособлений для отвлечения и устранения врагов. Например, девушка может бросать дымовые шашки и горшки со взрывчатой смесью.

Что еще показали в демонстрации A Plague Tale: Requiem

Главная героиня обладает несколькими анимациями добивания со спины. Она устраняет врагов более жестоко, чем в первой части.

Амиция пользуется не только пращей, но и арбалетом, который упростит убийство противников.

Гуго управляет крысами, а весь процесс проходит от первого лица. Ранее разработчики сообщили, что в A Plague Tale: Requiem на экране могут отображаться стаи до 300 тыс. грызунов. В Innocence максимальное число было 5 тыс.

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