Он назвал свою приставку Slim-версией PS5.

Когда PlayStation 5 впервые показали широкой аудитории, многие игроки удивились. Консоль выглядела футуристично и казалась непривычно большой. В команде Sony размеры приставки объяснили ее мощностью, мол, устройство выделяет много тепла и нужна соответствующая система охлаждения, чтобы его рассеивать. Однако PlayStation 5 вполне могла бы оказаться более компактной. Это доказал автор YouTube-канала DIY Perks. Он создал Slim-версию PS5 и показал процесс на видео.

Блогер полностью перепроектировал консоль. Для этого пришлось изменить системную плату, расположение компонентов и систему охлаждения. От громоздких вентиляторов DIY Perks отказался. Вместо них энтузиаст реализовал водяное охлаждение.

Блок питания тоже пришлось вынести за пределы корпуса. Блогер сделал его внешним, чтобы максимально сэкономить место внутри приставки. Результат получился впечатляющим — PlayStation 5 от DIY Perks обладает толщиной всего два сантиметра. Правда, это без учета водяного охлаждения, которое пришлось спрятать под стол.

В конце ролика энтузиаст продемонстрировал работу кастомной PS5. Он опубликовал технические характеристики и запустил Horizon Forbidden West. Игра работала плавно, хотя для взвешенной оценки нужно больше геймплейных кадров.

Напомним, ранее издание VGC сообщало, что Sony зарегистрировала в Японии новую модель PlayStation 5 с серийным названием CFI-1200. Устройство точно будет обладать неким улучшенным радиооборудованием. А вот планируется ли реализовать более значимые изменения, пока неизвестно.

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