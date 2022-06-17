У любителей легендарной японской серии появилось несколько поводов для радости.

Издательство Square Enix провело прямую трансляцию в честь 25-летия с момента выхода Final Fantasy VII. На мероприятии компания поделилась важными новостями для фанатов франшизы. Она анонсировала сразу две игры — вторую часть ремейка Final Fantasy VII и ремастер Crisis Core: Final Fantasy VII.

Продолжение обновленной седьмой части называется Final Fantasy VII Rebirth. В игре рассказыватся история главного героя Клауда Страйфа и его союзников. Они борются с мегакорпорацией "Шин-Ра", которая выкачивает с недр планеты энергию Мако и разрушает Планету.

Дебютный трейлер показал, что события в сиквеле ремейка разворачиваются за пределами Мидгара. Ролик содержит важные сюжетные спойлеры к сюжету первой части обновленной Final Fantasy VII. В нем рассказывается о некоторых персонажах и присутствуют намеки на дальнейшее развитие истории.

Rebirth выйдет "следующей зимой" на PS5. Под этой фразой, судя по всему, подразумевается срок с декабря 2023 года по февраль 2024-го.

Что известно про ремастер Crisis Core: Final Fantasy VII

Оригинальная игра была эксклюзивом PlayStation Portable. Она вышла в 2007 году только в Японии, а уже потом добралась до США и Европы.

Сюжет в ремастере с подзаголовком Reunion останется прежним, однако многие другие аспекты полностью переделаны.

Разработчики из значительно улучшили графику с использованием движка ремейка FFVII. Они создали новые модели, обогатили окружение, изменили освещение и так далее.

Саундтрек и озвучение персонажей тоже перезаписали на современный лад.

Боевая система в ремастере верна оригиналу, однако в ролике заметны точечные улучшения, например, переработанные анимации.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion выйдет ближайшей зимой на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

Вас также могут заинтересовать новости: